logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Golpean y prenden fuego a un hombre

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Golpean y prenden fuego a un hombre

CUERNAVACA, Mor.- Una persona fue golpeada y quemada por un grupo de hombres en la colonia Antonio Barona del municipio de Cuernavaca. La víctima fue captado sentado en la banqueta mientras llegaban los paramédicos.

Vecinos de la zona solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia tras observar al hombre envuelto en llamas sobre la calle Otilio Montaño, en las inmediaciones del punto conocido como Las Tres Cazuelas. Una zona considerada de alto riesgo por la presencia de grupos delictivos.

Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y brindaron los primeros auxilios al afectado, quien presentaba lesiones de consideración en diversas partes del cuerpo.

Inicialmente la víctima rechazó la atención médica y su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar mientras era atendido y dialogaba con familiares y autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Una hora después, aceptó ser llevado a una unidad médica para recibir atención.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Anticorrupción investiga presunta filtración de datos de Telcel
    Anticorrupción investiga presunta filtración de datos de Telcel

    Anticorrupción investiga presunta filtración de datos de Telcel

    SLP

    El Universal

    Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción, informa sobre investigación de presunta filtración de datos de usuarios de Telcel. Detalles aquí.

    Campaña Hecho en México para promover consumo nacional en la Copa Mundial Futbol 2026
    Campaña Hecho en México para promover consumo nacional en la Copa Mundial Futbol 2026

    Campaña 'Hecho en México' para promover consumo nacional en la Copa Mundial Futbol 2026

    SLP

    El Universal

    Autoridades y CCE promueven orgullo nacional con campaña 'Hecho en México'

    El PT cuestiona la necesidad de una reforma electoral en México
    El PT cuestiona la necesidad de una reforma electoral en México

    El PT cuestiona la necesidad de una reforma electoral en México

    SLP

    AP

    El líder del PT, Reginaldo Sandoval, destaca la importancia de la unidad de los mexicanos en tiempos de cambios geopolíticos.

    Gusano barrenador alcanza a animales silvestres y domésticos en México
    Gusano barrenador alcanza a animales silvestres y domésticos en México

    Gusano barrenador alcanza a animales silvestres y domésticos en México

    SLP

    El Universal

    Datos oficiales revelan infecciones en fauna silvestre y animales domésticos por el gusano barrenador