Gordillo podría ser candidata de RSP

Ciudad de México.- La dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales no tiene cargo de dirigente, no está afiliada y Redes Sociales Progresistas (RSP) no le pertenece, aseguró el líder de la organización, Fernando González Sánchez, sin embargo, dejó abierta la posibilidad a una eventual candidatura de la lideresa.

González Sánchez formalizó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la petición de registro de esa organización como partido político.

Afirmó que aunque Gordillo no es hoy dirigente de RSP, "afortunadamente es cercana a nosotros porque de ella aprendemos muchas cosas...nos ayuda a entender el momento político que está viviendo el país y el mundo".

Por lo que consideró posible una eventual candidatura o liderazgo de Gordillo Morales en RSP. Fernando González aseguró que "ella no ha solicitado afiliarse ni tiene ningún interés en tener un cargo de dirigencia o candidatura, no nos lo ha expresado. (Pero) si ella quisiera expresarlo y en algún momento quisiera hacerlo por supuesto que es una plataforma amplia, plural e incluyente".

González Sánchez, Maricruz Montelongo -hija de Elba Esther Gordillo-, Gerardo Vargas y Enrique Flamad, entregaron al director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos del INE, Patricio Ballados, la solicitud para conseguir el registro como partido nacional.