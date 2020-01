"Gordillo, sin derechos en sindicato, dejó de pagar cuotas hace años"

Elba Esther Gordillo Morales no tiene derechos dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) porque dejó de pagar sus aportaciones desde hace años, dijo el secretario general, Alfonso Cepeda Salas.

Por esta razón, no puede participar en los procesos internos para renovar ocho dirigencias seccionales que se llevarán a cabo durante este año, añadió en conferencia de prensa.

"Nuestro estatuto establece que es miembro activo de la organización sindical quien aporta el 1% de su salario para el sostenimiento del Sindicato. Si desde hace años y, particularmente, desde hace 10 meses no se ha entregado esta cotización, pues obviamente no se tienen condiciones para poder participar en este momento".

El movimiento que encabeza Elba Esther Gordillo Morales Maestros por México demanda con carácter de "urgente" que antes de celebrar elecciones de dirigentes estatales, el SNTE renueve el CEN y que para hacerlo, convoque a un proceso interno abierto y universal en el que puedan participar otras corrientes interesadas.

Argumentan que tras la renuncia de Juan Díaz de la Torre, la Secretaría General de Alfonso Cepeda Salas tendría que haber emitido una nueva convocatoria para renovar la Presidencia del sindicato.

También argumentan que Elba Esther Gordillo nunca perdió sus derechos como presidenta del sindicato y que la elección de Díaz de la Torre y de Cepeda Salas fue ilegal.

En conferencia de prensa este último calificó de "poco significativo" dentro del sindicato por la cantidad de maestros que agrupa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por ejemplo, tiene a 8% de los maestros, dijo.

"No hay expresiones significativas, hay movimientos que se llaman de bases, que son expresiones muy pequeñas. No tienen una presencia significativa que pueda llegar a presionar a la mayoría de los trabajadores de la educación de nuestro Sindicato para poder hacer el proceso a la inversa", dijo.