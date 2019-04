Grababan comercial y asaltan a todo el staff

El staff de una productora que grababa un comercial para una empresa cervecera fue víctima de la inseguridad el lunes pasado. Los publicistas de talla internacional que hacían tomas en la colonia Arenal, de la alcaldía Azcapotzalco, fueron atracados por sujetos armados a plena luz del día y frente la mirada de varios testigos, quienes no intervinieron para evitar la agresión.

El robo ocurrió sobre la calle Olivo, justo frente al número 606, donde el staff se encontraba grabando y fotografiando la fachada del lugar como parte de las pruebas que serían utilizadas para un comercial. En ese momento, según los afectados, llegaron tres sujetos a bordo de motonetas con armas de fuego, dos más salieron de una vecindad vecina y los rodearon.

El pánico se apoderó del staff de publicistas y empezaron los gritos de auxilio; para "calmarlos", uno de los agresores disparo en dos ocasiones al aire, luego les dijo que se tiraran al piso y una vez ahí los despojaron de teléfonos celulares, carteras, laptops, cámaras fotográficas y dinero en efectivo. El robo duró casi media hora, tiempo en el cual las víctimas no fueron auxiliadas.

Fue hasta 10 minutos después, cuando se recuperaron, que solicitaron la intervención de las autoridades de Seguridad Ciudadana, pero cuando estos llegaron e intentaron buscar a los responsables no encontraron a nadie. Ahí mismo, los uniformados cuestionaron al personal de la producción sobre por qué estaban grabando sin los permisos de la alcaldía y sin notificar a la SSC-CDMX del evento.

Las víctimas se limitaron a decir que "nunca pensaron que la inseguridad en el país estuviera a ese nivel". La cantidad de lo robado aún es valuada por las autoridades, pues de entre las pertenencias del staff se llevaron cámaras profesionales con un valor de medio millón de pesos cada una, además de lentes y otros aditamentos que convertirían este atraco callejero en un robo millonario.

Entre las víctimas se encontraban los fotógrafos Joshua Woods y Nicholas Padrón, ambos de nacionalidad estadounidense, así como Clementine Fusco, Clementine Tatin, Betina Diss —las tres de nacionalidad francesa— y Lía Pamela Alonso, Ricardo Ramírez Burillo, Omar Cuadras, Gamaliel de Santiago, Fernanda Igartua, éstos últimos mexicanos.

Los estadounidenses y las francesas —reconocidos fotógrafos comerciales, directoras y productoras de cine, respectivamente— después del robo entraron en crisis nerviosa y se retiraron del lugar. Debido al miedo ni si quiera acudieron a la procuraduría capitalina a denunciar lo sucedido, fue un representante de la empresa productora quien solicitó la intervención de las autoridades para hacer válido el seguro de algunos de los equipos robados.

Por este hecho, la procuraduría local abrió la carpeta de investigación FAZ/AZ4-UI1SD/1762/04-2019, en la cual se detalla que se solicitó la revisión de por lo menos tres cámaras de vigilancia de la zona, pero ni una capto el momento de atraco; sin embargo, información de inteligencia permitió establecer que en una vecindad de la calle Encarnación Ortiz, a dos cuadras del atraco, es ocupada por una banda de delincuentes, por lo que no descartan que ahí se escondieran los agresores.

Cifras de la procuraduría local revelan que el robo con violencia en todas sus modalidades incrementó hasta 20% durante los últimos seis meses y a la fecha no muestran disminución, a pesar de los distintos operativos y esfuerzos de las autoridades, a grado tal que, como en este caso, los delincuentes se dan el lujo de robar a un staff entero de una producción internacional