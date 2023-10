Graban a oso en picnic; se come tacos y enchiladas (video)

Un oso negro causó terror en una familia que se encontraba disfrutando de un picnic en el parque Chipinque en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el usuario @webcamsdemexico compartió el video donde se observa a una mujer proteger a su hijo, mientras que el oso se encuentra comiendo los platillos de la mesa.

En la grabación, se aprecia al animal devorar las enchiladas y tacos que degustaba la familia, mientras que la tercera persona se encuentra grabando el momento.

El video cuenta con 1.2 millones de reproducciones y más de 14 mil "likes".

¿Qué hacer si te encuentras con un oso?

Protección Civil de Nuevo León exhorta a la población que en caso de encontrarse con un oso seguir las siguientes recomendaciones:

- Conservar la calma.

- No te acerques.

- No lo alimentes.

- No le arrojes piedras, ni objetos.

- No intentes tomarle fotos de cerca.

- No lo molestes.

Finalmente, pide que se reporte el avistamiento del mamífero al 9-1-1.

Ángela Chapa

Vía: @davidfaz.pic.twitter.com/ESeINgQN5s — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 26, 2023