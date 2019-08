"Grandes transas" siempre han tenido visto bueno del Presidente: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que las "grandes transas" que ha habido en México siempre han tenido el visto bueno del Presidente de la República, quien, afirmó, está informado de estos movimientos.

En la Clínica Rural de Miahuatlán, en su tercer día de su gira por la entidad, el titular del Ejecutivo federal indicó que si en los cargos de altos funcionarios públicos no hay corrupción se pone el ejemplo para que en la sociedad no haya este tipo de actos.

"Las grandes transas siempre tienen el visto bueno del Presidente. (Dicen) que él no se entera, el Presidente de entera de todo, tiene toda la información. Si arriba no hay corrupción, abajo tiene que haber honestidad, ese es el ejemplo que vamos a dejar establecido", dijo.