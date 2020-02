"Grave error, regresar asueto al día festivo como propone AMLO", dice Calderón

A través de redes sociales, el exmandatario Felipe Calderón calificó de "grave error" regresar el asueto al día festivo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentará una iniciativa para terminar con los "puentes escolares".

"Para muchas familias, los 'fines de semana largos' son la única oportunidad de vacacionar. Sin ellos, cientos de sitios turísticos no tendrán actividad ni empleo. Volverán 'puentes', ausentismo para aprovechar día inhábil entre semana", escribió Calderón.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el próximo ciclo escolar presentará una iniciativa con el objeto que se acaben los "puentes" escolares y se conmemoren las fechas históricas en su día.

"Sé que es polémico, pero considero que el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va", señaló el Presidente en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

"¿Se acaban los puentes?", se le preguntó al mandatario.

"Sí... Hay un diablito en las redes sociales que está aquí arriba: diles que te vas a reelegir, que vas a rifar el avión, no no fue el diablito, sino que de veras debemos fortalecer nuestra memoria histórica", dijo.