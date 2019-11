"Grave error" si los sindicatos no participan en reforma laboral: STPS

Los sindicatos deben formar parte de la reforma laboral, de lo contrario cometerán un "grave error", porque no podrán mejorar las condiciones de los trabajadores, advirtió Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Al participar en una reunión informativa sobre el nuevo sistema de justicia laboral y democracia sindical, el funcionario destacó que el Gobierno de México apuesta por sindicatos fuertes y legitimados por la misma base trabajadora, por lo que es fundamental aplicar los principios del voto personal, libre, directo y secreto cuando se elijan dirigencias gremiales, se resuelvan conflictos intersindicales y se avalen los contratos colectivos.

"Sólo con dirigencias legitimadas y representativas las organizaciones obreras tendrán la capacidad de interlocución no solo con los empresarios, sino con las autoridades, y esa capacidad de acción que sin importar ideologías y colores permitan cumplir el objetivo de mejorar el nivel de vida de los trabajadores", subrayó.

En la reunión convocada por dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Domínguez Marrufo indicó que la democratización de las centrales obreras pasa también por la transparencia de sus acciones, por lo que, cuando un trabajador conoce todo lo que sucede al interior de su sindicato de integra a sus labores, pero cuando es excluido se aleja y no participa.

Resaltó que el futuro del mundo del trabajo es un reto para todos, porque se están realizando cambios importantes y si los trabajadores no están informados ni organizados para participar nos podemos quedar atrás en la ola de cambios que se realizan en el ámbito laboral en el mundo.

En el acto estuvieron presentes José Luis Canchola Arroyo, presidente del Congreso del Trabajo, delegación Estado de México; Oscar Moreno Moreno, presidente del Congreso Laboral del Estado de México; Francisco Hernández Juárez, líder colegiado de la UNT; Isaías González Cuevas, dirigente de la CROC, y Martha Hilda González Calderón, secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de México.