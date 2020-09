Grito de Independencia en Neza será virtual

El ayuntamiento de Nezahualcóyotl realizará de manera virtual la conmemoración del aniversario de la Independencia de México, en la que podrán participar habitantes del municipio y los que se hayan ido a vivir a Estados Unidos, Canadá y Europa.

A través de la plataforma Zoom se conectarán a la transmisión en vivo que incluye además del Grito de Independencia, la intervención de grupos culturales, musicales, cápsulas históricas y gastronómicas, así como la participación especial del director del Fondo de Cultura Económica (FCE) Paco Ignacio Taibo II.

El alcalde, Juan Hugo de la Rosa García, dijo que simultáneamente se podrían enlazar a la celebración de las fiestas de independencia hasta mil personas, lo que no ha ocurrido hasta ahora en las transmisiones digitales que se han llevado a cabo.

La celebración se efectuará también en Facebook Live en las redes sociales del ayuntamiento y en su página de Facebook Juan Hugo de la Rosa, cuyo programa contempla la participación de grupos culturales como el Ballet de danza folklórica Así es México, el grupo musical Aarón y su grupo Ilusión, oriundo de este municipio, así como los grupos locales Esencia de Colombia y la Konquista de México.

"En esta singular transmisión la cultura tendrá un lugar especial, por lo que se presentarán diversas cápsulas en las que se hablará de personajes o pasajes poco conocidos de esta importante gesta que inició el cambio en la historia de nuestro país, así como recomendaciones de libros históricos, novelas, cuentos y agradecemos al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II su destacada participación en este programa especial", comentó.

Los vecinos podrán conectarse a través de la aplicación Zoom desde las 20:30 horas a la reunión "Así Celebramos la Independencia en Neza", con el ID de reunión: 861 7077 2495 y el Código de acceso: 928681.

"Para mantener las medidas sanitarias y procurar el bienestar y la salud de los habitantes de Nezahualcóyotl, en esta ocasión no se realizará el tradicional desfile del 16 de septiembre, ya que dentro de este se movilizan elementos de la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos, la Unidad de Rescate, entre otros y asisten cientos de ciudadanos, por lo que este evento representaría un riesgo muy importante para la salud pública", advirtió.

Las autoridades locales pidieron a los vecinos a evitar las reuniones y fiestas masivas para a evitar contagios de Covid-19.

De la Rosa García dijo que aunque hay una ligera tendencia a la baja en contagios de coronavirus en el municipio, no se pueden descuidar las medidas sanitarias, pues existe el riesgo de que el semáforo epidemiológico regrese a rojo si aumentara la propagación de la enfermedad.