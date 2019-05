Grupo armado ataca a policías municipales de Zamora, Michoacán; hay tres oficiales muertos

El resultado de los ataques de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a policías municipales de Zamora, Michoacán es, hasta este momento, de tres oficiales muertos y ocho más lesionados.

Dos ciudadanos que transitaban por la zona durante el primer atentado también resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado, informó que inició carpeta de investigación con relación a estos hechos ocurridos la madrugada de este domingo en esta ciudad.

La FGE indicó que en estos ataques perdieron la vida tres policías municipales y 10 personas más resultaron heridas, ocho de ellas elementos de Seguridad Pública.

Explicó que el primer ataque se suscitó aproximadamente a las 3:30 horas, cuando los uniformados circulaban en inmediaciones de la colonia Centro, a bordo de una patrulla.

Dijo que los oficiales fueron agredidos por un grupo de civiles armados, por lo que tres elementos resultaron heridos, dos de ellos identificados como Víctor C., y Gabriela A., quienes murieron mientras recibían atención médica.

Al acercarse para brindar apoyo a sus compañeros, otro grupo de policías fue atacado por los civiles. El resultado de este segundo atentado fueron daños materiales.

La Fiscalía expuso que minutos más tarde, en las colonias Valle Verde y Jardines de Jericó, se registraron más ataques a otras unidades de la Policía Municipal.

En estos atentados murió un policía de nombre Alfredo H., y resultaron lesionados otros siete oficiales que fueron canalizados a diferentes hospitales para su atención.

Asimismo, la dependencia precisó que dos personas civiles que transitaban por la zona resultaron heridas al quedar entre el fuego cruzado.

Además se localizó un automóvil siniestrado y dos camionetas balizadas con las siglas "CJNG" que, presuntamente, eran tripuladas por el grupo armado.

Ambas camionetas fueron abandonadas en dos distintos puntos de esa ciudad ubicada a 147 kilómetros de la capital michoacana, en la colindancia con el estado de Jalisco.

Refuerzan la seguridad

Tras los hechos violentos que se prolongaron por varias horas, la Secretaría de Seguridad Pública estatal reforzó la vigilancia en esta región.

Mediante comunicado, la SSP indicó que el operativo es con personal de la Policía de Michoacán en coordinación con las diferentes corporaciones de seguridad.

El dispositivo consiste en filtros de revisión aleatorios, patrullajes constantes y recorridos pie a tierra en la Región Zamora.

A la par, añadió, el municipio es monitoreado por medio de las cámaras del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), para atender de manera inmediata cualquier emergencia.

"La SSP no dará ni un paso atrás en su lucha frontal contra la delincuencia; no habrá impunidad", advirtió la SSP Michoacán.

Urge atención del gobierno federal

A través de sus redes sociales, el gobierno de Michoacán condenó los hechos ocurridos la madrugada de este día en el municipio de Zamora.

"Por instrucciones del gobernador @Silvano_A, la @MICHOACANSSP ha implementado un operativo en la zona para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia", publicó la Secretaría de Gobierno estatal.

Mediante un mensaje en Twitter dijo que "este suceso refleja una problemática nacional que exige más que nunca la coordinación de los tres niveles de gobierno y la atención inmediata del @GobiernoMX. En Michoacán no habrá paso a la impunidad ni a la delincuencia".