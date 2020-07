Grupo armado atenta contra exalcalde en Michoacán; hay un muerto

Un grupo armado perpetró un atentado contra el exalcalde de Coalcomán, José Misael González Fernández, en el que murió una persona.

Los reportes indican que el ataque armado ocurrió minutos antes de las 23:00 horas de ayer jueves, en la casa del expresidente municipal.

Los testimonios refieren que varios sujetos dispararon desde una camioneta en movimiento. El sonido del ataque quedó grabado en una de las cámaras de seguridad.

Señalaron que, al momento del atentado, González Fernández se encontraba con su familia y unos amigos, por lo que uno de sus acompañantes murió en el lugar.

Hasta este momento no hay reporte de más personas lesionadas, resultado de ese hecho criminal registrado a 330 de la capital michoacana, en la zona alta de Tierra Caliente.

Exalcalde ya había sufrido otro ataque armado

Este es el segundo ataque en contra del alcalde suscitado en menos de un año. El pasado 6 de diciembre, un comando atentó –también en su domicilio-, contra Misael Hernández.

Ese día, el exalcalde dijo a EL UNIVERSAL que habían sido momentos aterradores "donde los niños gritan y uno no haya ni qué hacer, si atenderlos o alguna otra reacción".

"Yo lo único que les gritaba era que se tiraran al piso y se fueran metiendo al baño, ya que ahí los protegen dos bardas y yo me puse en la planta de arriba donde están las escaleras para ver si veía algo, pero no logré ver nada", narró ese 6 de diciembre.

Misael González Fernández, aún como presidente municipal de Coalcomán, fue víctima de otro atentado perpetrado el 20 de octubre del 2017.

El grupo armado que lo atacó, ya lo esperaba sobre la carretera que comunica a su municipio con Tepalcatepec.

Resultado de la emboscada, el entonces alcalde de extracción perredista y uno de los policías que lo acompañaban resultaron lesionados.