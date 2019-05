Grupo delictivo habría regalado juguetes a niños en Veracruz

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) regalaron juguetes durante la celebración del Día del Niño en un municipio veracruzano, hecho que dijo, se está investigando.

El Ejecutivo estatal señaló que se detectó que en un municipio fueron regalados juguetes con el logotipo del CJNG, la organización criminal que tiene presencia en varias regiones del estado, esto sin especificar dónde habría sucedido el evento. "No hubo muchos municipios, fue un solo lugar y extrañamente la delincuencia difunde esas fotos y algunas personas las toman; vamos a averiguar qué contactos tienen porque ahí no había policías, no había gente, entonces ¿de dónde tomaron las fotografías?", dijo en declaraciones a la prensa en Boca del Río.

En días pasados un mensaje atribuido a la propia organización criminal dio a conocer que "como cada año y en cada día especial" regalaron juguetes en los municipios como Córdoba, Yanga, Cuitláhuac, Omealca, Tezonapa, Orizaba, Mariano Escobedo, Ixtaczoquitlan, Fortín, Nogales, Río Blanco, Ciudad Mendoza, La Perla, Santa Ana Atzacan y Amatlán.

También circularon fotografías en las que se ven a niños con juguetes como pelotas y bates de béisbol con un mensaje firmado por el CJNG. Esta no es la primera vez que se registra un hecho similar, pues en Día de Reyes de este mismo año circularon fotografías similares, pero con otro tipo de tarjetas.