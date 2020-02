Grupo Pro Vida se pronuncia contra paro del 9 de marzo

La organización Familias Fuertes Unidas por México dio a conocer su rechazo a la campaña "Un día sin nosotras", al afirmar que "no podemos polarizar una defensa exclusiva" de las mujeres, y olvidar o aislar a los demás.

Juan Manuel Alvarado, integrante de la mencionada agrupación, dijo que la exigencia de protección debe ser no solamente para las mujeres, sino a favor de todos, "estamos sí, levantando la voz, para exigir el respeto y la protección de la vida de mujeres, niñas, adolescentes, jovencitas, adultas, madres de familia, ancianas, mujeres que representan la gran valía de la familia".

Agregó que exigen el resguardo de sus vidas, de su sano y seguro desarrollo como mujeres en todas sus etapas, "desde su gestación en el vientre de sus madres hasta la muerte natural".

Pero de igual manera, señaló, "exigimos el respeto de la vida de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, padres de familia, ancianos, hombres que constituyen también parte fundamental de la familia".

Alvarado expuso "debemos de buscar la protección de las dos vidas, la de los hombres y la de la mujeres" y enfatizó, "no podemos polarizar una defensa exclusiva y olvidar o aislar a la otra por su diferencia de sexo".

En ese sentido, sentenció, la autoridad debe aplicar acciones y políticas públicas que garanticen la protección tanto de hombres como de mujeres.