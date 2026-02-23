Guadalajara entró en código rojo

Antes de las 09:00 horas, los teléfonos celulares comenzaron a replicar noticias de autos y negocios incendiados, tiroteos e irrupción de gente armada en mercados, tianguis y aeropuertos. Junto a la información falsa, las medidas implementadas por las autoridades abonaron a la incertidumbre: el servicio de transporte en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara fue suspendido, al igual que todos los eventos deportivos y culturales, y por canales oficiales se recomendó a la población no salir a la calle si no era absolutamente necesario.

Para cuando el gobierno federal reveló que "El Mencho" había sido abatido, la situación de inseguridad real —y la percibida— impactó de lleno en el ánimo de quienes se resistían a dejar las calles. Los pocos negocios abiertos bajaron las cortinas, los comerciantes en los tianguis empezaron a levantar sus puestos y la gente cerró puertas y ventanas.

Al final se informa de un presunto delincuente abatido cuando incendiaba un auto y 25 detenidos. En la Zona Metropolitana de Guadalajara son casi 100 puntos donde se registraron bloqueos, y hay más de una veintena de comercios dañados. En el resto de la entidad hay hechos violentos en 22 municipios.

Puerto Vallarta fue un punto particularmente afectado por la violencia. Se registró un tiroteo afuera del penal de Ixtapa y se incendiaron varios comercios, entre ellos una tienda Costco; las autoridades dijeron a los hoteles que pidan a sus huéspedes no salir.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico emitió un comunicado en el que negó supuestos hechos violentos, tras la difusión de un video, y atribuyó lo ocurrido a una situación de "sicosis".