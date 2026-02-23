Guadalajara entró en código rojo
Antes de las 09:00 horas, los teléfonos celulares comenzaron a replicar noticias de autos y negocios incendiados, tiroteos e irrupción de gente armada en mercados, tianguis y aeropuertos. Junto a la información falsa, las medidas implementadas por las autoridades abonaron a la incertidumbre: el servicio de transporte en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara fue suspendido, al igual que todos los eventos deportivos y culturales, y por canales oficiales se recomendó a la población no salir a la calle si no era absolutamente necesario.
Para cuando el gobierno federal reveló que "El Mencho" había sido abatido, la situación de inseguridad real —y la percibida— impactó de lleno en el ánimo de quienes se resistían a dejar las calles. Los pocos negocios abiertos bajaron las cortinas, los comerciantes en los tianguis empezaron a levantar sus puestos y la gente cerró puertas y ventanas.
Al final se informa de un presunto delincuente abatido cuando incendiaba un auto y 25 detenidos. En la Zona Metropolitana de Guadalajara son casi 100 puntos donde se registraron bloqueos, y hay más de una veintena de comercios dañados. En el resto de la entidad hay hechos violentos en 22 municipios.
Puerto Vallarta fue un punto particularmente afectado por la violencia. Se registró un tiroteo afuera del penal de Ixtapa y se incendiaron varios comercios, entre ellos una tienda Costco; las autoridades dijeron a los hoteles que pidan a sus huéspedes no salir.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El Grupo Aeroportuario del Pacífico emitió un comunicado en el que negó supuestos hechos violentos, tras la difusión de un video, y atribuyó lo ocurrido a una situación de "sicosis".
no te pierdas estas noticias
El Mencho tenía hospital privado en comunidad de Jalisco
El Universal
El centro de salud está ubicado a menos de 50 km de Villa Purificación, bastión del CJNG.
El Mencho bajo seguimiento operativo federal por más de 10 años
El Universal
Durante más de una década, fuerzas federales vigilaron a Nemesio Oseguera Cervantes en varios estados.
Conago reconoce operativo Sedena tras abatimiento de
El Universal
Mandatarios estatales refrendaron apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y la estrategia nacional.