Guaidó en portada de revista en México divide opiniones en redes

"Juan Guaidó, el ingeniero: Venezuela en la encrucijada", titula la publicación GQ México la conversación que versa sobre la situación política y social de Venezuela.

En el contenido, la revista define a Guaidó como una de las personalidades más relevantes de Latinoamérica en la actualidad. Guaidó, ingeniero de 35 años, recibió el apoyo de sus seguidores, pero también hubo a quien no le pareció que el líder opositor venezolano "perdiera el tiempo en fotografías y portadas".

En los comentarios del anuncio de la portada en redes, un usuario cuestionó al líder opositor por participar en la portada. "Pareciera que el único que está cómodo y contento con esta tardanza del cese de la usurpación es el mismo @jguaido . Sera cierto? (sic)", escribió en Twitter.

"La situación aquí cada vez peor... y este sacándose fotos... como una kardazhan... que decepción con @jguaido (sic)", escribió otro usuario.

Otros más criticaron la ropa que usó el líder opositor para las fotografías. "Mientras el pueblo no tiene ni para comer, usted siempre de gira, con buenos trajes y buenas comidas", indicaron.

Entre los mensajes de apoyo que recibió fueron de algunos que lo compararon con Obama. "Justo iba a comentar que se parece a Barack Obama, pero ya lo comentaron, lo que confirma mi apreciación".

"Dios te bendiga y te siga dando fuerzas para sacar a Venezuela adelante", indicó una usuaria.

En esta oportunidad el mandatario encargado habló sobre la situación humanitaria, económica y política de Venezuela. Dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro quiere detenerlo, pero que él es un sobreviviente y no tiene miedo.

En el ejercicio político opositor en Venezuela "siempre es un riesgo la libertad o la vida. Han existido amenazas directas de muerte y persecución. Pero no temo. La verdad es que es un riesgo que asumimos y sobrellevamos", dijo Guaidó a la revista.

La detención de Roberto Marrero, secretario de Guaidó, a inicios de marzo en Caracas fue "un ataque directo a mí. El régimen saliva con detenerme".