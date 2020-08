Guanajuato autoriza reapertura de actividades sociales y empresariales

A partir de este lunes en el estado de Guanajuato se permite celebrar reuniones empresariales y eventos sociales, como bodas, fiestas de XV años, aniversarios o bautizos con hasta 100 asistentes.

La reapertura de ese tipo de eventos contribuirá a la reactivación económica y del empleo en salones, hoteles, servicio de banquetes, organización de eventos, comercio de trajes para fiestas, transporte, meseros, entre otros giros.

La Asociación de la Industria de Reservaciones y Servicio de Alimentos (IRYSA) informó que se registraron pérdidas por 975 millones de pesos por la suspensión de eventos en los últimos 6 meses consecutivos.

Señaló que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que en el estado de Guanajuato existen mil 837 recintos para el alquiler de salones de fiestas y convenciones.

Los espacios para fiestas están sobre todo en León (374), Guanajuato Capital (55), Irapuato (203), San Miguel de Allende (31) y Dolores Hidalgo (34).

Una vez que Gobierno del Estado autorizó la reapertura de esas actividades sociales y empresariales, el presidente de la Asociación de la Industria de Reservaciones y Servicio de Alimentos, Raúl Christian Torres, aseguró que se cuidará hasta el más mínimo detalle para no correr riesgos de contagios de Coronavirus.

"Los eventos sociales y empresariales se podrán llevar a cabo solamente en aquellos establecimientos o recintos que tengan los espacios al aire libre y que cuenten con la certificación de Guanajuato Sano",

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, Juan Pablo Rocha Moreno, aseguró que la noticia impactará de manera positiva a la Industria hotelera y el empleo.

"Los hoteleros tenemos 30 recintos para re-activar este tipo de acciones de capacitaciones empresariales, mismas que muchas no se estaban realizando al encontrarse cerrados y que eran ingresos y fuentes de empleo que no se estaban activando derivado de este cierre", comentó.

Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados CANIRAC, celebró la reanudación de los labores en para banquetes y en recintos de eventos sociales.

El fin de semana pasado la Dirección de Fiscalización de León suspendió 16 fiestas que concentraban hasta a 250 personas y un baile sonidero para prevenir contagios

Inspectores de la dependencia cancelaron festejos de cumpleaños, baby shower y aniversarios en las colonias Quinta la Huaracha, Santa Rosa de Lima, Arboledas del Refugio, San Francisco de Asís, Bellavista, Rivera de la Presa y San Pedro del Monte, así como un baile en El Cortijo con apoyo de la policía.