Guanajuato destinará mil millones de pesos para adquirir vacuna contra el Covid-19: Sinhue

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció que se cuenta con 1 mil millones de pesos para adquirir la vacuna contra el Covid-19, una vez que esta se encuentre en el mercado.

"Ya he instruido a los Secretarios de Finanzas y de Salud para salir a buscar en los laboratorios y poder adquirirla una vez que ya se tenga aprobada", aseguró cuando participó en el Noveno Informe Semanal Covid-Industrial Efectos en la Economía, la Industria y el Empleo.

Dijo que el tema de las vacunas corresponde a la Federación, pero "no vamos a estar esperando, queremos adelantarnos como ya lo hicimos con el tema del desabasto de la gasolina".

La compra permitirá una reactivación económica más segura y más rápida, dijo.

"Queremos estar un paso adelante de esta pandemia. Ahorita estamos viendo con los laboratorios quienes están más avanzados. Se comprará con recurso estatal", afirmó.

En su intervención, Rodríguez Vallejo destacó que en Guanajuato se realizan más de 20 mil pruebas para detectar el coronavirus, por lo que se ubica entre las primeras cinco entidades donde mayor cantidad de exámenes se aplican.

Asimismo, explicó las acciones más importantes que se han realizado en salud y economía para hacer frente a la pandemia, en donde resaltó el Plan de Acción Guanajuato.

"Este Plan se realizó junto con la academia y la sociedad civil, que se divide en tres partes.

"La primera es de reapertura económica, la segunda es una reingeniería gubernamental donde debemos ser más eficientes con menos, en donde estaremos solicitando una línea de crédito por 5 mil millones de pesos para el próximo año, y la tercera es de reactivación económica", especificó.

Rodríguez Vallejo resaltó que Guanajuato cuenta con el mejor sistema de salud en el país, lo que ha permitido enfrentar la pandemia desde el inicio con infraestructura, equipamiento, medicinas y personal bien capacitado.

Recordó que en febrero se tomó la decisión de No adherirse al Insabi, y "fue una decisión acertada".

Se han invertido 189 millones de pesos en equipo nuevo y otros 400 millones para mantener en óptimas condiciones las más de 630 clínicas estatales.