Guanajuato presenta su Semáforo para la Reactivación de la Economía

El gobierno de Guanajuato presentó el Semáforo estatal para la Reactivación de la Economía que de acuerdo a sus cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde definirá la reapertura gradual de industrias, comercios y servicios.

Este lunes el color rojo permitió el reinicio de actividades en un 30 por ciento de las industrias de calzado, vestido y confección (para proveeduría, industria y salud), restaurantes, hospedaje y comercio al por menor.

También se dio la reapertura de los prestadores de servicios de apoyo a negocios y el comercio al por mayor en un 75 por ciento.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presentó este día el Plan de Acción Guanajuato para la reactivación del estado que contiene proyectos estratégicos, contempla la adquisición de una deuda por hasta 5 mil millones de pesos y elevar del 2.3 al 3% el Impuesto Sobre Nómina.

El gobernador explicó que el semáforo se encuentra en rojo porque Guanajuato está en la curva ascendente de contagios.

"Las autoridades federales han presentado un semáforo de contagios y Guanajuato se encuentra en color verde con la flecha ascendente, es decir traemos un desfase con la ciudad de México".

Dijo que en contagios y decesos por Covid-19 en Guanajuato están por debajo de la media nacional (1 mil 406 casos confirmados y 113 defunciones); sin embargo no se puede bajar la guardia, ya que el estado sigue en el punto más alto en la curva ascendente de contagios.

"Viene la etapa más difícil, es preciso extremar precauciones en estas semanas de mayo y junio; en ese contexto no es posible reanudar las actividades no esenciales y de todos los centros de trabajo".

En la sede del Teatro Bicentenario, el gobernador del estado explicó que el semáforo estatal marcará el retorno de las actividades económicas y se actualizará cada semana.

"El regreso será ordenado, gradual y con responsabilidad".

El semáforo establecerá qué negocios podrán abrir y en qué capacidad. Las actividades se retomarán al tiempo, dijo.