Guarderías del IMSS seguirán en operación durante contingencia

Las mil 417 guarderías del IMSS no suspenderán actividades ante el coronavirus, pero reforzarán la vigilancia de los menores de edad y se realizarán cinco recorridos diarios para detectar a niños que puedan estar enfermos informó el instituto.

A través de un comunicado, el Seguro Social enfatizó que las guarderías ordinarias y subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social continuarán abiertas, puesto que son una prestación para las madres y padres trabajadores con actividades esenciales.

"Las mil 417 Guarderías del IMSS que atienden en promedio a 215 mil menores, de entre 43 días y hasta cuatro años de edad, se mantienen en operación. El IMSS acatará las disposiciones que hagan los Consejos Estatales de Salud o la Secretaría de Salud federal, según la situación epidemiológica que prevalezca", subrayó el instituto.

A fin de prevenir posibles contagios de Covid-19, autoridades sanitarias realizarán cinco recorridos al día para detectar enfermedades respiratorias en los niños.

"Actualmente, las Guarderías del Seguro Social se encuentran en la etapa del reforzamiento estricto de los filtros sanitarios al ingreso de los menores, que consiste en verificar que éstos no tengan síntomas de enfermedad respiratoria o temperatura", indicó el organismo.

El instituto que lidera Zoe Robledo Aburto explicó que en caso de ubicar a un menor de edad enfermo, se solicitará a los padres recoger a sus hijos para llevarlos a la Unidad de Medicina Familiar que corresponda.

"Personal educativo está capacitado en la detección de cualquier tipo de enfermedad de los menores", mencionó el comunicado.

Otras medidas para asegurar la higiene y evitar la propagación de virus y bacterias, en las guarderías del Seguro Social son el lavado de manos con agua y jabón varias veces al día.}"A todo el personal que labora en las guarderías y a los padres de familia se les aplica gel con base en alcohol al 70%. En el caso de los lactantes, el lavado de manos es constante", resaltó el documento.

Además de que estos centros cuentan con protocolos escritos que establecen que todas las superficies deben limpiarse con una solución a base de cloro; éstas se higienizan varias veces al día para evitar la permanencia de virus y bacterias.

A las madres y padres se les aplica un cuestionario para asegurar que no haya enfermos en la familia que amerite aislamiento y en caso de que los padres de familia tengan la posibilidad de hacer home office y tener a su cuidado a sus hijos, únicamente deberán notificar a la Guardería.