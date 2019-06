Guardia Nacional iniciará formalmente este domingo con 70 mil elementos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su arranque formal, que será este domingo, la Guardia Nacional (GN) contará con 70 mil elementos que se desplegarán en todo el país.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que la meta es llegar a 130 mil o 140 mil elementos.

El mandatario recordó que ya se tienen los reglamentos, los protocolos y los primeros cursos de formación, para los elementos que conformarán este nuevo cuerpo de seguridad.

"El domingo les informamos bien".

López Obrador, reveló este jueves que la nueva Guardia Nacional va a operar en todo el territorio de la Ciudad de México para contener el repunte de la delincuencia en la capital.



Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que la Ciudad de México estuvo en el pasado "bajo control de la delincuencia", pero que desde hace unos 10 años se registró una tendencia a la baja en la criminalidad.



Sin embargo, indicó que "el año pasado empezó una crisis de inseguridad en la ciudad porque se descuidó la atención"."Se dejó que echaran raíz bandas en la ciudad que no había. Entraron grupos de la delincuencia llamada organizada en algunas demarcaciones, y eso es lo que ha estado causando el problema", expuso.



Por ello, sostuvo, cuando el nuevo Gobierno capitalino entró en funciones en diciembre del año pasado, el problema ya es notorio. "Están creciendo los delitos, sobre todo el homicidio, que pasa de dos a seis diarios", abundó.



Aseguró que la jefa del Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, "está haciendo un gran trabajo, todos los días está atendiendo el problema", y que al principio se pensó que no haría falta que actuara la Guardia Nacional en la ciudad.



"Pero por la situación que se padece, sí va a haber Guardia Nacional en la Ciudad de México, en todo el territorio. Esto está acordado con la jefa de Gobierno y ya en los últimos tiempos ha venido dándose una disminución (de la delincuencia), pero no lo suficiente. Hace falta más presencia de elementos (de seguridad) y de protección a los ciudadanos", puntualizó.