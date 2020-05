Guardia Nacional no ha dado resultados en la CDMX: PAN

Sólo año y medio le bastó a la ciudadanía, para reprobar los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, debido a su fallida estrategia de seguridad, sostuvo el diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo.

Destacó que la percepción de la gente no se equivoca, "pues el 80% se siente insegura. La intervención de la Guardia Nacional en la capital ha sido ineficiente, mal coordinada y mal planeada. No ha dado los resultados", afirmó.

El panista destacó que este cuerpo de seguridad, sigue sin dar resultados positivos en cuanto a la disminución de la comisión de delitos, por el contrario, sus elementos, advirtió, "han sido sobajados o bien son ellos los delincuentes".

"Incluso, en varias ocasiones se ha doblado ante la delincuencia, o bien los han exhibió en diferentes lugares del país. Esto ocurre cuando no hay una adecuada capacitación, ni actualización de técnicas, sumado a la preparación al reclutar a los miembros de la Guardia Nacional", denunció el legislador.

Sin embargo, soslayó que la única forma de que esto cambie, "es que exista una verdadera dignificación de la policía y recluten a gente con vocación de servicio. Hay que atender la emergencia y mitigar riesgos, pero la seguridad falló. A la delincuencia no se le dan besos, ni nalgadas de mamá, esas son vaciladas", acusó.

Reiteró que la Guardia Nacional ha sido exhibida por la falta de estrategia y capacitación de sus elementos, su intervención ha sido nula y ha incrementado la delincuencia en muchas zonas de la Ciudad.

"De nada ha servido la compra e instalación de tantas cámaras de seguridad, tratándose de la Ciudad de México, pues ni siquiera se ve patrullar a la Guardia Nacional y, lejos de eso, la inseguridad ha crecido en todos sus ámbitos", enfatizó el representante popular.