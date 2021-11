Guardia Nacional obliga a caravana a seguir la travesía caminando

El camión torton de la Guardia Nacional se atravesó en medio de la carretera Panamericana, entre las poblaciones zapotecas de La Blanca y Santo Domingo Ingenio.

Los vehículos que transitaban por la vía federal pararon de golpe; ellos no eran el objetivo, sino dos enormes plataformas que avanzaban atiborradas de migrantes de varias nacionalidades. La brusca presencia de los uniformados obligó a más de mil 500 personas que integran la caravana a.

Los responsables del convoy de la Guardia Nacional hicieron el alto a los traileros y les ordenaron bajar a los migrantes, bajo el argumento de que "ponían en riesgo su vida" ante la posibilidad de que los fuertes vientos que soplan en la zona los derribaran, al no contar con medidas de protección en la plataforma rodante.

Los uniformados no utilizaron la fuerza y permitieron que el contingente avanzara, pero a pie, sin el apoyo de los automovilistas.

La caravana de migrantes que atraviesa el territorio oaxaqueño desde el domingo 7 de noviembre partió el viernes pasado de la población de Santiago Niltepec, pero en esta ocasión trepándose a las camionetas y tráileres que transitaban en la zona.

Lo anterior, ante la presencia de las autoridades de Salud, del Instituto Nacional de Migración (INM), la policía municipal de Niltepec, así como Protección Civil estatal, quienes no pudieron frenar al contingente bajo el argumento de respetar sus derechos humanos.

Este apresurado avance se dio después de rechazar las pruebas rápidas de Covid que buscaba aplicar la Jurisdicción Sanitaria número 2 de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a las personas con síntomas de gripe en la población de Niltepec, donde descansaban los migrantes desde la noche del jueves, tras haber caminado más de 31 kilómetros sobre la carretera Panamericana.

El personal sanitario se presentó en la población de Niltepec e intentó convencer a los migrantes de recibir la atención médica, pero ellos se negaron porque argumentaron que es una estrategia del gobierno federal para frenar su caminata por el territorio oaxaqueño.

También rechazaron que se les entregaran cubrebocas, como una medida preventiva contra contagios de Covid-19. Esto, pese a que muchos de los migrantes lucen enfermos y se les escucha toser.

"No es humano que el gobierno de México le esté diciendo al pueblo que no dé ayuda, que cierren sus puertas. Desde que entramos a Oaxaca, van por delante aterrorizando a la gente; primero dijeron que teníamos tuberculosis, ahora Covid", dijo un migrante.

Esta acción obligó a los migrantes a acelerar los pasos y partieron hacia La Venta.

El responsable del área de Urgencia y Desastre de la Jurisdicción Sanitaria 2, Fernando Molina Crispín, informó que la caravana rechazó las pruebas rápidas de Covid y dengue, así como el ofrecimiento de cubrebocas y atención médica a enfermos sintomáticos, asegurando que cuentan con cuatro médicos que los atienden.

La caravana avanza 22 kilómetros más en tráileres y camionetas por la región del Istmo de Tehuantepec. En su tránsito por Oaxaca ha descansado en Los Corazones, Chahuites, Tapanatepec, El Jicaro, Zanatepec, Río Ostuta y Niltepec. El contingente de más de 3 mil 500 personas partió de Tapachula, Chiapas, el 23 de octubre pasado.

Al menos 800 personas migrantes de varias nacionalidades que conformaban la caravana desertaron y aceptaron las tarjetas de visitante por razones humanitarias y de residente permanente que les otorgó el INM.

Los migrantes comenzaron abandonar la caravana después de pisar territorio oaxaqueño, cansados por las largas caminatas de hasta 20 kilómetros por día, lo que mermó la salud de los más vulnerables, como niñas, niños, mujeres embarazadas, así como personas con alguna enfermedad o discapacidad.