Guardia Nacional reporta 2 muertos y 3 detenidos por enfrentamiento en La Boquilla de Chihuahua

La Guardia Nacional (GN) confirmó este miércoles la muerte de dos personas y la detención de otras tres como resultado del enfrentamiento que tuvo anoche con un grupo de civiles en las inmediaciones de la presa La Boquilla, ubicada en Chihuahua.

A través de su cuenta de Twitter, detalló que las personas aprehendidas en la Derivadora Andrew Weiss, localizada en Delicias, "portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para arma de fuego".

"Al trasladarlos para su puesta a disposición en la ciudad de Delicias, Chihuahua, nuestros elementos fueron interceptados por civiles armados en varios vehículos, quienes los agredieron con armas de fuego", informaron.

En otro tuit, la Guardia Nacional explicó que repelieron la agresión y que posteriormente se realizó un reconocimiento, en donde se halló un vehículo con una persona fallecida y otra herida. De acuerdo con el cuerpo de seguridad, esta última fue trasladada a un nosocomio para su atención, pero más tarde falleció.

"La GN refrenda su compromiso de esclarecer estos lamentables hechos y coadyuvar con las investigaciones de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades. Ratificamos que nuestro actuar siempre será en el marco de la ley e irrestricto respeto a los derechos humanos", concluyó.

Por la mañana, el Andrés Manuel López Obrador confirmó que el día de ayer hubo enfrentamientos entre pobladores de Chihuahua y elementos de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla, para evitar la apertura de las compuertas.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que hay varios intereses políticos y electorales que han provocado la toma de la presa, la cual también provee agua a Estados Unidos.

"Sí, hubo ayer una movilización de campesinos agricultores y políticos y tomaron la presa La Boquilla que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso que se tiene que entregar agua a Estados Unidos de conformidad con el tratado de 1944, pero como hay intereses políticos electorales se agarrado esto de bandera muy lamentable lo que sucedió", expuso desde Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo precisó que los elementos de la Guardia Nacional se retiraron del lugar para evitar conflictos mayores.

Añadió que ya pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una investigación sobre los hechos y se haga el "deslinde de responsabilidades" que corresponda.

López Obrador apuntó que no sólo hubo confrontación en La Boquilla, sino que también le informaron que en otras presas también se presentaron los manifestantes, por lo que indicó que el movimiento "estuvo bien orquestado".

Sobre esta misma línea, el mandatario detalló que la mañana de ayer se reunió el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con miembros del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes señaló como dirigentes del mitin.

"Y ellos no fueron, pero repartieron palos y tomaron la presa, creo que hizo bien la Guardia Nacional y no confrontar a los manifestantes; ósea fue algo bastante bien orquestado, muy lamentable que esto suceda porque intervienen muchos intereses no sólo la cuestión política hay también una especie de huichicol con el agua es el agua", comentó.

LOS HECHOS

"Este es el Gobierno represor que tenemos, el que decía que el pueblo mandaba", fue el reclamo que hizo un campesino después de ser rociado con gas lacrimógeno por los efectivos de la Guardia Nacional que tienen bajo custodia la presa La Boquilla, que culminó en la expulsión de los elementos federales.

Los agricultores, productores y habitantes de la región centro-sur del estado, advirtieron desde hace tres días que no abandonarían la defensa del agua de Chihuahua, la cual ha sido extraída de varias presas desde que inició el año.

El argumento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es que el recurso se utilizará en el pago del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, sin embargo, los líderes de la región han denunciado en varias ocasiones que las cifras no cuadran y consideran que la extracción es irregular.

La defensa del agua ha derivado en varias agresiones entre agricultores y efectivos de la Guardia Nacional. Incluso, desató la quema de vehículos del delegado Juan Carlos Loera en el municipio de Ojinaga.

Según cifras de los productores, en los primeros meses del año se entregaron 130 millones de metros cúbicos de las presas. A esa cantidad se suman 75 millones más de junio al 20 de julio, de los cuales, únicamente 27 millones se entregaron al pago del tratado, por lo que han cuestionado: ¿En dónde está el resto del agua?

En al menos tres ocasiones, el Gobierno del estado dio a conocer que había acuerdos con la federación para frenar la extracción y trasvase del agua de las presas El Granero, Las Vírgenes y la Boquilla, los cuales fueron incumplidos.

Esta semana, la preocupación de los productores regresó con la apertura de las válvulas de la presa La Boquilla y el aumento de extracción de 51 a 81 metros cúbicos por segundo, por lo que convocaron a un nuevo movimiento de defensa.

"Que venga el Presidente y nos cuente. No somos cuatro chícharos, no estamos para politiquerías, se están llevando nuestra agua", reclamó Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), al iniciar una caravana pacifica de Delicias a La Boquilla.

(Con información de Raíchali)