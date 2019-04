Guardias de seguridad para Fox y Calderón costarán 5 mdp al año

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la guardia de seguridad de ocho elementos para los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón costará menos de 5 millones de pesos al año.

Ello en comparación –dijo- con los 50 millones de pesos y 80 elementos que se destinaban en promedio para cada ex mandatario en la pasada administración.

"Son alrededor de ocho elementos del Ejército. No tengo exactamente el dato, son en promedio ocho elementos, va a costar menos del 10% de lo que costaba", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador reveló que el ex presidente Calderón le envió una carta en la cual le comentaba su preocupación por que en su función como titular del Ejecutivo enfrentó a la delincuencia organizada y "se siento desprotegido", pero no la reveló para no afectar la dignidad del ex mandatario.

Sobre la polémica de si se trató de un grupo armado o la escolta de una pareja la que ingresó al Centro Fox, como lo denunció el ex presidente, el titular del Ejecutivo evadió dar una respuesta.

"No me voy a meter a eso, ese no es el tema (si Fox mintió) aquí se trata de atender una demanda que se me hace", dijo.

Recordó en el pasado, el político para sentirse importante se rodeaba de guardaespaldas, le encantaba la fantochería, estar rodeado de ayudantes para todo. "Entonces, se tiene que ir cambiando todo eso, no hay riesgos para ciertos funcionarios, pero el hecho de que tengan guardaespaldas, achichincles, lambiscones, etcétera, etcétera... afanositos. Todo eso tiene que desparecer", destacó.