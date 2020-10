Guerra contra las drogas, en el limbo: ONG

Bruselas, Bélgica.- La "guerra" contra las drogas en México está en el limbo y ha llegado a un punto que no se puede ganar de continuar con la estrategia actual, sostiene en un análisis International Crisis Group, una instancia con sede en Bruselas especializada en solución de conflictos.

"Dado el traslape entre el Estado y los criminales contra los que lucha, no hay enemigos definidos ni líneas de combate claras en esta guerra. No es una guerra que se pueda ganar", sostiene. No obstante, la organización fundada en 1995 y con presencia en México desde 2013, sostiene que existen "pasos claros" y "prácticos" que las autoridades pueden tomar para mitigar y, con el tiempo, poner fin a los conflictos armados en curso.

Para ello, destaca la necesidad de acabar con la impunidad, así como dar marcha atrás a la respuesta armada a la problemática de drogas. "La militarización ha demostrado ser todo menos una solución. Desde 2006, cuando el gobierno mexicano, alentado por Washington, desplegó a las fuerzas militares bajo la promesa de un golpe rápido y definitivo contra el crimen organizado, la situación ha empeorado", indica el análisis elaborado por Falko Ernst, experto para México del ICG.

Sostienen que en el contexto de la guerra contra las drogas, han desaparecido 80 mil personas y fallecido 330 mil, el doble de las registradas en Afganistán desde la invasión estadounidense en 2001. Por otro lado, la estrategia de "descabezamiento", solo fragmentó las organizaciones más grandes, resultando en grupos más pequeños, a menudo enfrentados entre sí.

Mientras en 2006 había seis clanes disputándose algunas regiones, en 2019 estaban en activo 198 organizaciones.

"En México la normalidad ha llegado a significar un estado de conflicto perpetuo, que se traduce en una cifra de muertes que sobrepasa los 35 mil homicidios al año".