"Guerra sucia es por no pactar con grupos"

Ayala, Mor.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que la "guerra sucia" que enfrenta se debe a que no pactó con grupos políticos. También aseguró que no se rendirá ante los ataques porque sólo buscan desestabilizar, y advirtió que no descansará hasta que se castigue a quienes aprovecharon los cargos públicos para cometer abusos y lograr beneficios personales.

Además, en esta tierra donde nació el general Emiliano Zapata Salazar, el mandatario estatal convocó a la unidad a los diversos sectores de la sociedad, así como a todos los servidores públicos que conforman su administración y empresas descentralizadas para lograr el bienestar de la población, en especial de los más pobres.

En la presentación del Programa de Inversión 2019 en Materia Hídrica, Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó a los presentes -procedentes de los municipios de Tepoztlán, Tlaltizapán de Zapata, Atlatlahuacan y Yautepec- que "nada ni nadie detendrá la estrategia planeada por mi gobierno para lograr el desarrollo de las comunidades de la entidad".

Explicó las causas por las que su administración y su persona enfrentan la guerra sucia. Quizá la principal razón es porque, dijo, no pactó con grupos con intereses personales, pero reiteró su decisión y voluntad política de no rendirse a estos ataques, que -en su opinión- sólo buscan desestabilizar.