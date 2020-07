Guerrero, a punto de regresar a semáforo rojo por contagios

Guerrero está a un paso de volver al semáforo rojo —el de máximo riesgo— por el aumento de contagios de Covid-19, tras la reapertura de actividades económicas y recreativas.

"Estamos al límite entre el semáforo naranja y el rojo (...) Si los contagios se siguen incrementando, nuestra posibilidad de que pasemos a semáforo rojo es muy amplia", dijo el gobernador Héctor Astudillo Flores.

En los últimos días, los contagios en Guerrero se aceleraron, incluso, durante cuatro días registró contagios superiores a los 200, una cifra que no había alcanzado durante toda la emergencia sanitaria.

El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, explicó que del 29 de junio al 5 de julio se registraron 854 contagios en Guerrero, mientras que durante la semana de reapertura se diagnosticaron mil 389.

El 2 de julio, el gobierno de Guerrero decretó la reapertura de 11 actividades, principalmente las turísticas en Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Iguala y Chilpancingo. Sin embargo, en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo los contagios se dispararon.

De la Peña Pintos comparó los primeros diez días de la entrada a la "nueva normalidad" con el mismo el inicio de la reapertura.

En Acapulco del 1 al 10 de junio se registraron 572 contagios mientras que del 1 al 10 de julio, mil 112, casi el doble de casos.

En Chilpancingo del 1 al 10 de junio se registraron 72 contagios, y del 1 al 10 de julio, 78.

El caso más drástico es el de Zihuatanejo: del 1 al 10 de junio se registraron apenas ocho casos mientras que en el mismo periodo de julio, 97; los contagios se incrementaron al 120 por ciento

De la Peña Pintos explicó que en esta semana Guerrero obtuvo una calificación de 2.6, en el semáforo sanitario que lo pone en el límite del rojo.

Sin embargo, en las gráficas que presentó el funcionario, Guerrero está ubicado en el color rojo.

El secretario dijo que Guerrero está estable por la alta disponibilidad de camas Covid-19.

Sin embargo, desde el jueves los dos hospitales de Zihuatanejo —el general Bernardo Sepúlveda y el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) — están saturados.

La Cruz Roja de Zihuatanejo desde ese día suspendió los traslados para pacientes sospechosos de coronavirus: "Esta pandemia superó la capacidad hospitalaria. Nos disculpamos mucho por no poderles dar el servicio, les explicamos que en cuanto haya un lugar, vamos por ellos, por ahora la situación no está en nuestras manos", dijo la presidenta Gerarda González Montalva.

Este fin de semana, el segundo en la reapertura, Guerrero promedió 18.4 por ciento en la ocupación hotelera. Acapulco tuvo una ocupación de 17.9 por ciento, Zihuatanejo 20. 3 por ciento y Taxco 13.3 por ciento.