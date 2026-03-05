Guerreros Buscadores conmemoran un año del hallazgo en Rancho Izaguirre

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Este 5 de marzo se cumple un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

Guerreros Buscadores recuerdan hallazgo y denuncian abandono

A través de un comunicado y de un video inédito, los defensores de derechos evocaron los hechos, mencionando los diversos objetos y restos que fueron descubiertos en el lugar: "Comenzamos a encontrar lo que nadie debería encontrar: huesos calcinados y restos humanos entre la tierra".

"Esos restos no los colocamos nosotros. Estaban ahí, ocultos bajo el suelo. Aún se nos eriza la piel al recordar ese momento. Porque mientras cavábamos, entendimos algo que nunca vamos a poder borrar de nuestra memoria: en ese lugar muchas personas perdieron la vida. No fue solamente un sitio de adiestramiento o reclutamiento. En ese rancho hubo muerte, dolor y silencio", señala el colectivo en su publicación en redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Rancho fue usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para adiestrar y/o reclutar a personas y adentrarlos dentro de células delictivas, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el lugar, el colectivo denunció encontrar más de 400 objetos, entre los que se hallaban zapatos, bolsos, ropa y pertenencias personales además de restos óseos.

Tras un año de los hechos, los buscadores piden continuar con las investigaciones y ser claros sobre los resultados de los peritajes, así como justicia para las familias de los desaparecidos.

"A un año de ese hallazgo, seguimos exigiendo lo mismo que desde el primer día: verdad, investigación y justicia. Las familias merecen saber qué pasó. México merece saber qué pasó", mencionó el colectivo en su comunicado.

El colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco" pidió a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, a la FGR, quien tomó las riendas de la investigación, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mostrar los avances de las indagaciones.

Detenciones y avances judiciales tras el hallazgo

El 7 de octubre del 2025, el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó que luego de siete meses del suceso, se habían detenido y procesado a 19 personas, de los cuales, a 10 se les determinó imponer una pena de 141 años y tres meses de prisión y el pago de 1.3 millones de pesos como reparación del daño a cada uno de ellos.

Entre los detenidos se encuentra el presidente municipal de Teuchitlán y el jefe de la policía de un municipio cercano, quienes están presuntamente ligados al CJNG.

El 13 de enero de 2026, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que la FGR abandonó las investigaciones del caso y que incluso filtró información al crimen organizado, para presuntamente intentar liberar a las personas arrestadas.

Restos humanos sin identificar a un año del hallazgo

La FGR informó en octubre que las autoridades no habían determinado la identidad de los restos hallados en el Rancho.

"Hasta este momento no ha habido ninguno, ni por parte de las periciales locales ni de las nuestras federales, que nos haya dado un solo caso", mencionó Gertz Manero.

En la actualidad, a un año del suceso, la fiscalía tampoco se ha pronunciado respecto a la identidad de las personas tras los restos localizados.