"Guevara, la Robles de la 4T"

Ciudad de México.- La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados sigue discutiendo la forma en que el Fodepar no desaparezca o por lo menos que los recursos que se le destinen a la actividad físicas tengan un proceso de entrega transparente.

Pero para eso no se tomará mucho en cuenta a Ana Gabriela Guevara, de quien el diputado Ernesto Vargas, de Encuentro Social, se refirió como la "Rosario Robles de la 4T", y que hasta podría ser procesada por el delito de omisión.

"La directora ha sostenido que todas las acusaciones de corrupción son señalamientos falsos, que ni ella ni su equipo han incluido en actos de este tipo, si ella no sabía de todo esto podemos decir que es una titular que no ha estado al tanto de lo que hacen sus subalternos... Y por lo tanto incurre en omisión", dijo el también presidente de la Comisión de Deporte.

Y ahí vino la comparación; "No se nos puede olvidar que Rosario Robles está siendo procesada penalmente por omisión, no porque se llevó el dinero. Podríamos decir que Ana Gabriela Guevara ha sido la Rosario Robles de la 4T..."

Añadió que por tener vínculos en los actos de corrupción o por omisión, Guevara puede ser procesada: "No podemos pensar que las personas que estaban a su cargo (en Conade y ya fueron sancionados por corrupción), hicieron y deshicieron todo sin que ella sepa nada. Ningún mexicano está en contra de que nuestro dinero vaya a deportistas, pero sí que en seis meses desaparezcan 50 millones de pesos. No lo creo que ella no sepa nada".