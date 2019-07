Guillermo Sheridan recibe en su casa correo intimidatorio

El investigador de la UNAM y articulista de EL UNIVERSAL, Guillermo Sheridan, recibió en su domicilio un correo que contenía un mensaje intimidatorio con palabras altisonantes.

"Ya sabemos qn eres (sic) y dónde vives", inicia el mensaje impreso sobre una hoja de papel. "Haber si aprendes de una ves (sic)", agrega otra línea del párrafo escrito en mayúsculas y con diversas groserías y amenazas en contra del escritor.

Aunque el correo le llegó desde el miércoles, Sheridan lo hizo público este viernes, en respuesta a un mensaje de Twitter del también analista Héctor de Mauelón, quien denunció igualmente amenazas.

"Recibí un amable correo electrónico, anónimo desde luego, en el que se me informa que ya hablé de más", dijo De Mauelón en un breve "tuit" desde su cuenta oficial en esa red social.

Ante ello, la periodista Ana Francisca Vega les ofreció su apoyo y reconoció que "esto no es normal".

Finalmente, De Mauleón respondió ahora al caso de Sheridan: "Amenaza de muerte, entregada en el domicilio particular de @GmoSheridan: esto es consecuencia del odio que se siembra todos los días desde la mayor tribuna del país. Exijo una investigación, que encuentren a través de cámaras de vigilancia al responsable, y que detengan esto".