Gustavo Madero acusa a AMLO de no cumplir promesas para crecimiento

El senador del PAN, Gustavo Madero, acusó al mandatario Andrés Manuel López Obrador de no cumplir con sus promesas para mejorar el crecimiento del país; y de gobernar con ocurrencias, lo que ha generado la situación de crisis, no la pandemia por Coronavirus 2019 y llamó "zombie" al gobierno de la 4T.

En su intervención ante el pleno, acusó incapacidad de conciliar con ningún opositor. Recordó que durante la campaña presidencial se comprometió a que el país crecería al 4%, lo que no se podrá cumplir porque no habrá crecimiento real para el próximo año. "El actual es el presidente de México que ha tenido más dinero para gastar en toda la historia. Qué paradoja: el gobierno austero, con mayor presupuesto de la historia y se la pasa recortando y eliminando programas, plazas, dependencias y multiplicando el número de víctimas y de millones de damnificados con sus recortes presupuestales", señaló.

Madero consideró que la recuperación económica que plantea el mandatario únicamente va a hacer más ricos a los ricos, y más pobres a los pobres, "esta es la historia de la desigualdad agravada de esta crisis y continuará dentro de 8 meses, después del resultado electoral en que pierdan la mayoría en la cámara de Diputados. Esta es la historia de un gobierno zombie que ya naufragó y que pronto vendrá con la cola entre las patas a pedir más recursos e impuestos porque para prometer son buenos, pero para cumplir aún no se han calado", afirmó.