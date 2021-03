Gutiérrez de la Torre, un rey de la basura sin trono

El exlíder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez De la Torre, ya es buscado en 192 países por trata de personas, publicidad engañosa y asociación delictuosa.

Fuentes federales confirmaron que la Interpol México emitió una ficha roja para buscar, localizar y detener al también conocido como "El rey de la basura".

La solicitud de ficha roja fue enviada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a la oficina de Interpol México, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que un juez local ordenó aprehender a Gutiérrez De la Torre; Roberto Zamorano, exsecretario de Finanzas del PRI capitalino; Sandra Esther Vaca Cortés, diputada local del PRI, Claudia Priscila Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado, supuestas reclutadoras de la red de favores sexuales operada por el exlíder priista.

EL UNIVERSAL informó que ante el anuncio, Gutiérrez De la Torre pidió un amparo para evitar ser aprehendido, mismo que fue admitido por el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México quien fijó fecha de audiencia constitucional para el 29 de marzo próximo.

A pesar de que hoy en día, Gutiérrez de la Torre vive en la mira de la justicia, no siempre fue así.

Hijo de Rafael Gutiérrez Moreno y Guillermina de la Torre, Cuauhtémoc heredó un imperio que le valió el apodo de "El rey de la basura" y el liderazgo en el PRI de la Ciudad de México en el 2014.

Rafael Gutiérrez era el líder de los pepenadores en la Ciudad de México hasta que fue asesinado en 1987. Tras el crimen, Cuauhtémoc heredó el imperio de su padre, con ayuda de su madre, con quien controlaba al gremio de la basura.

Gutiérrez de la Torre estudió Derecho y nació en Iztapalapa, en donde trató de ser delegado y aunque no lo logró hizo su coto de poder junto a su madre y hermana.

A los 14 años, Gutiérrez de la Torre ingresó al PRI, el partido al que perteneció su padre, quien llegó a ser diputado federal.

Cuauhtémoc escaló posiciones en el tricolor de la Ciudad de México y consiguió que la planta de basura de Santa Catarina, en Iztapalapa, fuera nombrada como su padre.

Del Reclusorio Norte a ser buscado por la Interpol

En 1999 ingresó al Reclusorio Norte por estar acusado de despojo agravado en un terreno ubicado en Las Minas, también en Iztapalapa.

En 2006, la asociación de "El rey de la basura" tuvo una confrontación que derivó en dos pepenadores muertos a la altura del kilómetro 26 de la México-Puebla, en donde se manifestaban en contra de Gutiérrez de la Torre y su madre, hechos en los que no fueron imputados legalmente.

Sin embargo, en 2014 una investigación periodística denunció que el entonces líder del PRI en la Ciudad de México utilizaba anuncios en la prensa para reclutar a mujeres, a quienes les pagaba 8 mil pesos a cambio de favores sexuales, usar faldas en sus oficinas, brindarle atenciones públicas y privadas e incluso, pasar la noche con él, con lo que podrían ganar hasta 14 mil pesos.

Tras las denuncias, Gutiérrez de la Torre renunció al cargo en el PRI y su carrera política fue en declive hasta llegar a ser prófugo de la justicia y buscado por Interpol.