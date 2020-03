Gutiérrez Müller acusa censura por parte de Facebook

Beatriz Gutiérrez, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, reprobó este domingo el ataque con bomba molotov contra policías que resguardaban el Palacio Nacional. "Así no", escribió como comentario a un video que rápidamente se volvió viral en su cuenta personal de Facebook.

Por la mañana, sin embargo, Gutiérrez Müller acusó de cesura a la plataforma, pues afirmó que su video había sido borrado. Varios comentarios en solidaridad afirmaron que en efecto, la pieza había sido retirada.

"Ayer [domingo] publiqué un video sobre el momento en que una persona lanza un petardo hacia las mujeres policías que resguardaban la puerta de Palacio Nacional. Hacia las 9 de la noche, lo habían visto unos 3 millones de personas. Mi texto solo decía 'Así no'. Hoy, 9 de marzo, el video ha sido 'desaparecido' por la compañía Facebook. Esto se llama censura.

"¿Alguna explicación, señores de #Facebook? ¿Así de estrictos son con los miles de contenidos violentos, criminales, humillantes, de acoso a mujeres y niños [incluida a una servidora y a mi hijo], de apología del delito y otros más, que dejan correr como agua, cada minuto, todos los días, en su red social? ¿Y qué respuesta me dan a las páginas que he denunciado y que siguen circulando? #NoViolencia #NoCensura", cuestionó la investigadora.

Poco después el video regresó a la cuenta de Beatriz Gutiérrez con una pantalla de advertencia, con leyenda de contenido susceptible. El cual ya suma casi 4 millones de reproducciones.

El video fue retirado, según la propia pantalla de Gutiérrez Müller, por infracciones a las normas comunitarias, al mostrar violencia. Después regresó en línea, presumiblemente, por tratarse de un material de interés público. El inciso 14 de las normas comunitarias de Facebook indica que:

"Eliminamos el contenido que enaltece la violencia o celebra el sufrimiento o la humillación de otras personas, ya que puede crear un entorno que disuada la participación. Permitimos contenido gráfico [con algunas limitaciones] para poder concienciar a las personas sobre determinados asuntos. Sabemos que las personas valoran la capacidad de debatir temas importantes como la vulneración de los derechos humanos o los actos de terrorismo.

"Asimismo, sabemos que tienen diferentes niveles de sensibilidad con respecto al contenido gráfico y violento. Por ese motivo, añadimos una etiqueta de advertencia al contenido particularmente gráfico o violento para que no accedan a él personas menores de 18 años y para que sean conscientes de la naturaleza gráfica o violenta del contenido antes de hacer clic para verlo".

Durante la detonación, resultó herida una fotógrafa de EL UNIVERSAL, que se encontraba cubriendo la marcha por el Día Internacional de la Mujer en el momento del incidente. Berenice Fregoso fue atendida por elementos del ERUM y posteriormente fue hospitalizada.

El zócalo capitalino fue el punto final de la marcha que partió desde el Monumento a la Revolución. En este lugar, ante el estruendo, organizadoras acusaron la presencia de hombres infiltrados, Acusaron que ellos lanzaron las bombas hacia las puertas de Palacio Nacional.

En esta movilización se registraron un total de 80 mil mujeres, niños y hombres, quienes participaron en esta protesta, que se realiza cada año para exigir justicia e igualdad para las mujeres.