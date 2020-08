Gutiérrez Müller inaugura "Paseo de las heroínas" en Reforma

Al develar la estatua de Leona Vicario, con la que se inauguró el "Paseo de las heroínas", Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de la coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, aseguró que el país es una nación libre y destacó los esfuerzos de Leona Vicario por construir una República, de quién aseguró no se le grabó entregando dinero a la lucha independentista.

"Somos una nación independiente, digna, democrática y libre y me siento muy contenta porque vamos a develar la estatua de Leona Vicario, quien arriesgó todo para enviar mensajes y confrontar ideas contrarias a la independencia, y que dio dinero y no la grabaron, me gustaría verlo, cuando dio dinero para que comieran los combatientes de la independencia, cuando apoyó la lucha", dijo, con referencia al video recién difundido en el que se observa a Pío López Obrador recibir dinero.

Durante su discurso, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el "Paseo de las heroínas" será muy importante para reivindicar la lucha de las mujeres en la construcción de la República mexicana.

"El próximo año celebraremos el bicentenario de la consumación de independencia, no puede pasar inadvertido el papel de las mujeres, porque en estos 200 años, lucharon todos los días para darnos la patria que tenemos hoy", señaló.

A su vez, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, enfatizó que estas esculturas se alinean con la lucha de muchas mujeres por la igualdad.

"Este paseo es un reconocimiento a todas las mujeres que ofrendaron su vida para forjar la patria que nos cobija, la revisión de nuestra historia nos ha demostrado que la fundación del país tiene a muchas forjadoras que han permanecido en el anonimato", dijo.

Destacó el papel de Leona Vicario, como pionera del periodismo y de la insurgencia, "tiene muchos momentos estelares como su pertenencia al grupo de los Guadalupes, compartió información con los insurgentes en el territorio de Nueva España".

Resaltó que en México muchas mujeres han padecido invisibilidad estructural, por lo que con el "Paseo de las Heroínas", se busca honrar a todas las mujeres que trabajan arduamente en la construcción de un mejor país.

"Hoy queremos honrar a todas las mujeres que trabajaron arduamente, pero quizá no contaban con recursos, a todas esas forjadoras anónimas dedicamos estas estatuas que servirán como símbolo de la lucha patriótica de mujeres mexicanas, todas ellas respaldadas por la imponente figura de Leona Vicario, quién caminó para construir un México más justo que se construye todos lados a días, paso a paso y de mano de todas las mujeres mexicanos".

La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum recordó que la idea de hacer un paseo dedicado a mujeres que lucharon por la patria surgió hace un año y que no habría sido posible sin el apoyo de Beatriz Gutiérrez Müller, y de la escultora Edysa Ponzanelli, con el que se busca construir y reconstruir la historia de México a partir de las mujeres.

"Hoy frente a la primera estatua de Leona Vicario, recordamos que erradicar la corrupción, disminuir las desigualdades y hacer de México un país con justicia son los elementos fundamentales del mandato popular de 2018 y es lo que reivindicamos".