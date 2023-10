Gutiérrez Müller lanza reclamo a INE, pero la dejan en visto

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara quitar la "posdata" de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, Presidencia de la República difundió una nueva e incluso agregó la voz del titular del Ejecutivo.

"El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes."Eres libre, no tienes porqué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores", dice la nueva posdata leída por el presidente López Obrador.Tras la orden del INE, la doctoraseñaló que el órgano electoral "no cambia".A través de sus redes sociales, la esposa del presidente López Obrador expresó que cuando afirma que "la democracia somos todos, quiere decir que TODOS tenemos la libertad de expresión, de réplica, de información"."El gran censurador no quiere que te informes y formes con la conferencia de prensa del presidente", expresó."Es nuestro derecho constitucional saber qué hace el gobierno y enterarnos. Y el titular del Ejecutivo goza también del derecho a replicar... ¿En qué país vivimos que la RÉPLICA es sólo para los informadores? Atentamente, Ciudadana que conoce la Constitución", agregó la escritora al agregar "no soy ente".En una historia de Instagram, Gutiérrez Müller etiquetó al INE y expresó: "¡Abajo el movimiento libelista!", "no a la censura", "libertad de expresión", "libertad de información", "libertad de asociación", "libertad de tránsito" y "derecho de RÉPLICA".Además, les mandó un mensaje a los consejeros del INE: "La Constitución es la ley de leyes. Ninguna norma secundaria está por encima de la Carta Magna".Tras mencionar al Instituto Nacional Electoral, Gutiérrez Müller acusó que la dejaron en visto.