Gutiérrez Müller le cambia la nacionalidad a Oscar Wilde

Beatriz Gutiérrez Müller recomendó hace unos días en su cuenta de Facebook, la lectura de "El retrato de Dorian Gray", de Oscar Wilde. Sin embargo, le cambió la nacionalidad al escritor irlandés y escribió que era "estadounidense". Los usuarios en redes sociales notaron el error; la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, corrigió su publicación.

"En la #EstrategiaNacionalDeLectura proponemos lecturas y recordamos a autores. ¿Quieres ser un buen lector? Aquí una recomendación: Hoy recordamos a Oscar Wilde, uno de los más famosos y brillantes escritores estadounidenses. Nació un 16 de octubre de 1854. No dejes de leer «El retrato de Dorian Gray», que dio lugar a una alocución que usamos sobre la gente tiene la apariencia de que por ella no pasan los años, sino que permanece lozana como cuando era muchacha o muchacho. (¡Qué suertudos los traga-años!). #Lee #EscritoresUnidos", escribió Gutiérrez Müller el pasado 16 de octubre.

La publicación comenzó a hacerse viral en las últimas horas debido a la corrección y a las burlas que han hecho los usuarios en redes sociales.

A la polémica se han sumado escritores como José Homero, quien escribió: "La Doctora regresa para compartirnos su gran sabiduría y revelarnos que Óscar Wilde no era irlandés sino 'estadunidense' y que además dio origen a la palabra 'traga-años'. Cuántos errores en tan pocas frases, lo bueno es que sabe escribir".

Así como el escritor Aurelio Asiain: "Caramba con la gente de 'Hola'. Óscar Wilde será muy famoso, pero en Palacio ya se lo expropiaron a Irlanda. Por cierto, la expresión 'por quien no pasan los años' para referirse a la madura lozanía aparece ya en fray Luis de León".

Este error se suma a otro que ha generado una gran polémica en redes en las últimas horas, cometido por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) al publicar en su página oficial el lomo y portada del encuadernado digital del clásico "La Ilíada", modificado a "La Ileada".