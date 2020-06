Habilita IMSS trámite de incapacidad vía remota: el "permiso Covid"

Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el Instituto habilitó el "Permiso Covid", una aplicación para realizar el trámite de incapacidad laboral a causa del virus de manera remota.

Para hacer frente a la contingencia y privilegiando la sana distancia, el IMSS diseñó esta aplicación para tramitar la incapacidad temporal a personas con sospecha de síntomas de Covid-19 y a mujeres que requieren incapacidad por maternidad para evitar la movilidad, así lo explicó López Castañeda durante la conferencia de prensa realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

López Castañeda, aseguró que hay dos rutas de acceso, la primera es a través de la página www.imss.gob.mx en un apartado específico denominado "La sana distancia nos acerca" y buscar el ícono Permiso Covid.

Y otra forma es a través de la App IMSS Digital, en el apartado específico de Covid-19 y entrar al Cuestionario Permiso Covid.

La funcionaria refirió que se requiere llenar un cuestionario y con la información recabada se hace una evaluación mediante ciertos algoritmos para determinar el riesgo que puede presentar esta persona en el desarrollo de la enfermedad.

"Si hay riesgo se canaliza al Centro de Contacto y a su vez a una unidad médica de atención para que sea evaluada, para que pueda recibir tratamiento médico específico y en ese momento se evalúa si ingresa a un hospital o no", aseguró la directora de Incorporación.

Las personas con síntomas leves y que no tienen comorbilidades o no tienen factor de riesgo y es asegurado, se les da acceso al trámite del Permiso Covid en línea para que no se traslade a una valoración en una Unidad de Medicina Familiar.

En caso de que sea un beneficiario del asegurado, al que no se le puede extender una incapacidad, se le orienta e invita a que no haga este traslado.

Por otra parte, también se buscó simplificar el trámite para las mujeres que están embarazadas, pues también tienen que generar una incapacidad precisamente por maternidad.

La incapacidad por maternidad, se da en dos casos a las mujeres que lleva su atención periódicamente en el IMSS y para quienes no lleva su atención en el IMSS, es decir, que reciben atención privada, pero ambas tienen que realizar este trámite ante el Seguro Social.

Para tramitar la incapacidad, a través de la App IMSS Digital, se deben dirigir al ícono Salud/incapacidad por maternidad/registro de su solicitud.

En su intervención Norma Gabriela López hizo un llamado a los trabajadores para estar atentos y revisar su condición de salud, pues desencadenar una ola de contagios perjudica no sólo a las personas sino a las empresas.

"Como trabajadores también cuidemos a nuestras empresas, no todo es responsabilidad del empresario. Es responsabilidad de conocerme, de conocerme físicamente y ver qué cambios o alteraciones puedo estar teniendo en mi salud", apuntó.

Agregó que un brote de Covid-19 en una empresa, puede desencadenar una serie de contagios secuenciales que en sus sitios de trabajo y durante su traslado que inhabiliten a muchos trabajadores al mismo tiempo.

Por ello, llamó a los afiliados a consultar los cursos que el IMSS ha desarrollado a través de la plataforma CLIMSS, donde se emiten recomendaciones y conocimiento de expertos sobre cómo se comporta este virus una vez que se ha adquirido.