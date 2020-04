Habilitan centro de convenciones como hospital contra Covid-19 en Yucatán

Prácticamente en dos semanas más estará lista la habilitación como un hospital temporal del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, informó el titular de los Servicios de Salud (SSY) del estado, Mauricio Sauri Vivas, y reveló que el sitio albergará 490 camas y que se contratarán profesionales de la salud para ese sitio.

En un recorrido por el lugar el funcionario expresó que la adaptación hospitalaria está a tiempo y que aunque en unos cuantos días estará concluido, espera que no tenga que ser utilizado durante la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

"Como Gobierno del Estado tenemos que prevenir y prepararnos para la pandemia, pero con honestidad y por nuestro bien como sociedad, espero que este espacio no se utilice con ningún paciente", expuso. Sauri Vivas dijo que aún se están contratando más médicos generales, especialistas en terapia intensiva, internistas, especialistas en urgencias y anestesiólogos para ampliar el personal disponible. En total el Siglo XXI albergará 52 camas con tomas de oxígeno para pacientes que requieran cuidados críticos, 123 camas para cuidados intermedios y 315 para cuidados mínimos que, estarán puestas a disposición para responder en caso de que la contingencia se extendiera por más tiempo y el número de contagios llegara a sobrepasar al límite de la capacidad hospitalaria del Estado.

En la entrada del lugar dispusieron de una zona de espera con siete consultorios médicos, cabe señalar que este espacio no tendrá contacto directo con el área de cuidados intensivos. Más adelante se instalaron tres módulos con 40 camas de descanso, exclusivo para el personal de salud que laborará.

Tras de la puerta de acceso principal se encuentran las 315 camas de cuidados mínimos, según Sauri Vivas este espacio es para pacientes que no requieren terapia intensiva, ni intubación con oxígeno, a diferencia de las 123 camas para cuidados intermedios. De esta forma, advirtió, el gobierno local está buscando prepararse en caso de que por los contagios, así se requiera, aunque dijo que las medidas preventivas puestas en marcha son para reducir la posibilidad de contagios.

A partir de este viernes, por disposición del gobierno local, solamente una persona podrá viajar en coche particular y con cubrebocas. Quien no lo haga podrá ser multado hasta con 43 mil pesos y arresto de 36 horas.



Reportan 5 muertos en 48 horas por Covid-19

El sector salud reporto 2 mil 100 casos sospechosos (900 de Vigilancia Centinela) de los cuales 242 casos han dado positivo, 62 continúan en estudio y 896 casos ya fueron descartados. Lamentablemente, en este parte médico informamos de tres fallecimientos:

- Una mujer de 94 años de edad, originaria de Italia y residente de Mérida, con antecedentes de enfermedad cardíaca e insuficiencia renal crónica. Ella vivía con 7 personas, de los cuales, hasta el momento, se reportan tres con síntomas leves.

- Una mujer de 85 años de edad, originaria de la Ciudad de México y residente de Mérida, con diabetes. Vivía con 7 personas, dos de las cuales presentan síntomas leves.

- Una mujer, de 52 años, con antecedentes de hipertensión y obesidad. No se reportan contactos. Todos los contactos se encuentran en aislamiento y seguimiento estricto por parte de personal del sector salud. Tras la confirmación de estos sensibles hechos, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades federales. Con estos casos; llegan a 20 muertos por coronavirus en Yucatán.