Habrá acceso a internet en todo el país: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el 75% del territorio nacional no se cuenta con conectividad por lo que se comprometió que habrá acceso a internet en todo el país, y una de las medidas para lograr este fin es que se otorgue la concesión de las redes de fibra óptica con las que cuenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo indicó que la CFE cuenta con 50 mil kilómetros de red de fibra óptica que puede ser concesionada para llevar la conectividad a internet, sobretodo en zonas alejadas.

"Queremos internet en todo el territorio y lo vamos a cumplir, por eso estamos optando por dos caminos, uno que podamos otorgar una concesión de las redes de las líneas de la CFE, que se tienen 50 mil kilómetros de fibra óptica y una empresa pueda dar servicio en donde no hay comunicación a pesar de que han hecho reformas a la Constitución, pero como predomina el lucro sobre el servicio social, en la comunicación, entonces las empresas se concentra en las ciudades y por eso en el 75% del territorio no hay comunicación, no hay conectividad. Lo primero es dar la concesión para que se use esa red de comunicación de larga distancia y que el que obtenga la concesión pueda instalar lo que llaman la última milla, para llegar a los domicilios y que pueda cobrar por el servicio a particulares".

El mandatario indicó que el gobierno en contraprestación por dar la concesión de la línea de la CFE reciba el compromiso de mantenimiento de la red "y sobretodo, que se garantice internet gratuito en plazas públicas, escuelas, y hospitales".