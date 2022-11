Habrá aguacates en EU para que hagan guacamole en Super Bowl: Gobernador de Michoacán

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), gobernador de Michoacán, garantizó que pese a la presencia de bandas del crimen organizado en esa entidad se mantendrá la exportación de aguacates a Estados Unidos para que los aficionados al futbol americano de ese país puedan hacer guacamole en el próximo Super Bowl (SB).

"Las exportaciones siguen su curso, habrá como siempre aguacate en Estados Unido para que hagan su guacamole en el Super Bowl", dijo.

Afuera de Palacio Nacional y previo a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario michoacano reconoció que hay bandas del crimen organizado en su estado, pero que se ha avanzado y se ha reducido en un 30% de los homicidios con la coordinación del gobierno federal y el apoyo de la Guardia Nacional.

"Hoy el presidente reconocía que hay crimen organizado en Michoacán, ¿cómo va el combate?", se le preguntó.

"Bueno, hay bandas de la delincuencia, es un tema a nivel nacional, digo todos vivimos en México. Vamos avanzando mucho en seguridad de Michoacán, se han reducido más de 30% los homicidios, con la coordinación que tenemos con el gobierno federal, con la Guardia Nacional", respondió.

Esta mañana de jueves, el presidente López Obrador reconoció que hay violencia y grupos de la delincuencia organizada en Michoacán, pero aseguró que la producción del aguacate en esa entidad no está vinculada al narcotráfico y señaló que hay una campaña en contra del aguacate de Michoacán y de México.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal afirmó que hay países quieren quedarse con el mercado de este producto en Estados Unidos.

A pregunta expresa de una reportera de Canadá, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que hay violencia y grupos de la delincuencia en Michoacán, pero aseguró que los productores de aguacate son gente de bien y gente trabajadora y afirmó que está demostrado científicamente que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en esa entidad.

"Son gentes de bien, gente trabajadora, que hay violencia en Michoacán y hay grupos de la delincuencia en Michoacán, pero que no tienen vínculos con los que producen aguacates, que son agricultores y lo que hay seguramente es una desinformación, una campaña en contra del aguacate de Michoacán y del aguacate de México (...) No sé como le harían en Estados Unidos y en Canadá sin el aguacate de Michoacán, porque hay otros países quieren ganarse el mercado de Estados Unidos, pero con todo respeto, la calidad del aguacate que producen no es la misma", respondió.

"Vamos a estar pendientes, pero decirles a la gente de Canadá que es muy bueno el aguacate y que no está vinculado, no es una industria del narcotráfico, no. Son productores que se dedican a eso y han sido exitosos y dan trabajo y lo único es convencerlos para que se cuiden los bosques y no se afecte a la mariposa monarca, básicamente", dijo.