Habrá castigo ejemplar contra policías militares detenidos, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá un castigo ejemplar contra los tres policías militares detenidos ayer por el secuestro de un menor y que pasarían a formar parte de la Guardia Nacional (GN).

"Va a haber castigo, sí, ejemplar. No se tolera a nadie un delito", señaló.

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que hay dos militares y un civil más prófugos de la justicia por el secuestro del menor.

Aseveró que no se tolerarán los delitos y el tema de los militares detenidos lo retomó en su reunión de gabinete de hoy y advirtió que en el gobierno "vamos a tener deserciones, traiciones, actos de deslealtad, de delincuencia de los servidores públicos".

"Hay sectores echados a perder en todos los campos en todos los terrenos. Lo que no podemos permitir es el que haya impunidad, el que se proteja a quien cometa un ilícito, no podemos tapar nada. El que no entienda de que ya son otros tiempos y que no habrá impunidad y se va a castigar por parejo a todos", reiteró.

El reporte que le dio el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, al presidente es que los detenidos eran policías militares que pasarían a la Guardia Nacional y que hay tres prófugos, dos de ellos militares.

No son de la Guardia Nacional, asegura la SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que los tres militares detenidos el lunes por el secuestro de un menor en Guerrero no forman parte de la Guardia Nacional.

En una tarjeta informativa emitida la noche de este martes, la dependencia informó que realizó una búsqueda exhaustiva en el registro del personal del nuevo cuerpo de seguridad y no se localizó registro alguno con los nombres señalados.

"Es inadmisible imputarle responsabilidades que no tiene", señaló.

Indicó que los imputados deben responder por sus actos y enfrentar el proceso judicial.

"La Guardia Nacional es una corporación de reciente creación con integrantes sujetos a estrictos estándares de evaluación y control de confianza, que cumplan con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en todo su ámbito de competencia", enfatizó.

Y añadió: "La prioridad de la Guardia Nacional es la construcción de paz y justicia en todo el país, con la garantía de respeto a los derechos humanos de todas y todos".