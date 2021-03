Habrá cero tolerancia a la violencia de género en el proceso electoral: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que, en el actual proceso electoral habrá "cero tolerancia a la violencia de género", ya que un candidato a algún puesto de elección popular que no pueda firmar su 3 de 3 no podrá ser idóneo.

"El respeto irrestricto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es una condición necesaria para ser un representante popular, más en este año en donde se renovarán 15 gubernaturas, las representaciones en la Cámara de Diputados. Se trata desde luego del mayor proceso electoral de la historia de nuestro país. Son 21 mil cargos de elección popular", expresó.

Al firmar el Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Instituto Electoral de Coahuila en el marco para impulsar el 3 de 3 contra la violencia de género, Sánchez Cordero felicitó a esa entidad por ser la primera en impulsar una estrategia que garantiza los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen esas prácticas.

La presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, cerró la puerta de la representación popular a quienes asuman actitudes que violenten a las mujeres o a los menores de edad. "Que quede claro, en Coahuila los acosadores sexuales, los agresores de las mujeres y quienes abandonen sus obligaciones alimentarias o psicológicas o que dejen a sus hijos en estado de precariedad, no serán nuestros representantes", advirtió.

La directora de Seguimiento a la Política Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres, Enna Paloma Ayala Sierra, indicó que, aunque por derecho constitucional le corresponde a este sector de la población más de la mitad de las candidaturas es imprescindible reaccionar ante cualquier situación que vulnere el ejercicio de sus derechos, porque "hoy en día no se puede negar que la violencia existe contra las precandidatas, candidatas e incluso cuando ya ejercen un cargo de toma de decisiones públicas".