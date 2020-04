Habrá confinamiento obligatorio en Michoacán

En un comunicado, el gobierno de Michoacán anunció que las personas que no respeten la medida sanitaria de quedarse en casa y anden en la calle, serán trasladadas a un centro de confinamiento, como prioridad de salvaguardar la salud de la población.

Mediante comunicado, se informó que el Comité de Crisis ante el Covid-19, prepara ya el plan de confinamiento.

Ese plan es para aquellas personas que no cumplan con las medidas de aislamiento recomendadas por las autoridades sanitarias.

El documento indica que la finalidad de esta nueva medida es con la finalidad de reducir la velocidad de propagación del Covid-19.

El boletín señala que en esa fase, las personas que no acrediten realizar actividades esenciales fuera de su casa, serán trasladadas a espacios de confinamiento, bajo protocolos coordinados con la autoridad sanitaria.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo, enfatizó que la principal preocupación en esta emergencia es cuidar la salud y la vida de las personas.

"Hay gente que todavía no toma con seriedad las medidas de prevención y es imperante que la población tome conciencia de que permanecer en casa es la mejor solución", destacó.

Los integrantes el Comité de Crisis ante el Covid-19, coincidieron en la importancia de incrementar gradualmente las acciones que fomenten el aislamiento domiciliario.

Destacaron que esa y otras medidas son un tema de salud pública en esta contingencia.

Por ello, menciona el comunicado "el gobernador instruyó también reforzar el llamado a los migrantes para no viajar a Michoacán durante la emergencia sanitaria".

Lo anterior, debido a que los últimos casos positivos de Covid-19, han sido de personas provenientes de Estados Unidos, lo que ha generado brotes familiares en la entidad.

Además, cita, se revisó el plan alimentario Covid-19, mediante el cual se garantizarán los alimentos para los pacientes y sus familiares durante el periodo de aislamiento.

Aureoles Conejo señaló que reforzará la coordinación con las autoridades federales y municipales, para hacer más efectiva la capacidad de reacción en esta pandemia.