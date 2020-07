"Habrá encuestas para dirigencia, pero no para todo público", dice Ramírez Cuéllar

El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que su partido renovará su dirigencia mediante una encuesta, pero rechazó abrirla a todos los ciudadanos, para evitar, dijo, que se infiltren priistas y panistas en una decisión que sólo toca a morenistas.

"Lo único que queremos es que no nos arrebaten el derecho que tienen los militantes para elegir a sus dirigentes. No puede ser [la encuesta] al pueblo en general, porque están también los priistas y panistas, los golpistas y los conservadores.

La semana pasada, el partido emitió su convocatoria para el proceso interno, el cual se celebrará en dos fases. Primero, en Congreso Nacional, el 22 y 23 de agosto, el cual elegirá el Consejo Nacional y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y entre el 24 y 26 de ese mes se levantarán encuestas para, en una nueva plenaria de congresistas, tomar protesta a presidente y secretaría general, el 29 de agosto.

Empero, la encuesta será entre los integrantes del padrón de ese partido, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que ese listado carece de certeza y que desde 2019 ordenó que se depurara, lo que no ha ocurrido.

Ayer, en un mitin virtual en ocasión del segundo aniversario del triunfo electoral del 1 de julio de 2018, Ramírez Cuéllar aseveró que se cumplirá la sentencia del TEPJF del 26 febrero, en la que se ordenó ir a encuestas y también la orden de la semana pasada, en la que ese partido fue emplazado a proceder al relevo antes del 6 de septiembre.

Ramírez Cuéllar dijo que no debe caber duda de que Morena cumplirá la sentencia del TEPJF y que al mismo tiempo cuidará que no haya riesgos sanitarios para la celebración de los congresos.

En el evento virtual, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, reclamó ir a elección abierta para elegir la dirigencia del partido.

"Si le dimos al pueblo el poder de quitar a presidentes de la República [vía la revocación de mandato], debemos también darle la confianza para que elija al dirigente partidista a través de las encuestas", dijo.

El líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, también se pronunció por renovar dirigencias mediante encuestas, pero no mencionó si debería ser un proceso abierto o cerrado.

Pidió atender la recomendación que el Presidente hizo hace más de un año: "Utilizar, para evitar la división, el método de encuesta de manera democrática, con el respaldo de la militancia y descontando los negativos.