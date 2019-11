"Habrá justicia en asesinato de familia"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras rechazar la ayuda directa de Estados Unidos para "librar una guerra" contra el narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que habrá justicia en el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón.

"Le agradecí su disposición de apoyarnos y le informé que las instituciones del gobierno de México actúan para hacer justicia", aseveró el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter.

Temprano, Trump dijo que es momento de "declarar la guerra a los cárteles" y que si México así lo desea, con "ayuda de Estados Unidos" puede borrarlos "de la faz de la Tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su nuevo gran presidente!".

Añadió que "si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y es capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y eficaz". Advirtió que aunque López Obrador ha convertido la lucha contra el narcotráfico en un gran tema, "los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército".

Más tarde, López Obrador y Trump sostuvieron una llamada telefónica para abordar el asunto. De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante la llamada Trump expresó su confianza en que las autoridades mexicanas lleven ante la justicia a los autores del crimen.

Contradicciones

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, explicó que el convoy de las camionetas donde viajaban tres mujeres y 14 niños "pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región.

Recordó que es una zona en disputa entre diversos grupos criminales, pues una célula del crimen organizado vinculada al Cártel del Pacífico (Los Salazar) que tiene una presencia relevante en Agua Prieta y en la parte de la sierra, en los límites entre Chihuahua y Sonora.

El funcionario expresó que el activista Julián LeBarón ha informado que estima que la agresión no están vinculados con una cuestión familiar y recalcó que al momento del atentado la familia mormona no contaba con seguridad federal. Empero, después, por medio de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana aclaró que no se ha retirado la protección a la familia LeBarón. "En 2009 le fue otorgada seguridad y de 2015 a la fecha se le brinda seguridad a J. Francisco LeBarón con 19 elementos.