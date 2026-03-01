Habrá ley seca por el concierto de Shakira

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México prohibió la venta de bebidas alcohólicas en el Perímetro A del Centro Histórico, de las 14:00 a las 23:00 horas, a propósito del concierto gratuito que ofrecerá Shakira en el Zócalo capitalino.

La prohibición no aplicará en la venta de bebidas alcohólicas por copeo con alimentos, al interior de establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal, según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial.

Trabajadores de restaurantes y cantinas de la zona indicaron que personal del Gobierno capitalino les pidió que la venta de alcohol durante la tarde del domingo sea únicamente con alimentos.

En el Zócalo y calles aledañas, ayer se observó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En calles como 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y Pino Suárez había vallas metálicas y un par de oficiales en cada acceso. Mientras que en la plancha del Zócalo continuaban trabajos de instalación del escenario frente a la Catedral Metropolitana.

Personas que confirmaron que asistirán al concierto gratuito, como Miguel Ángel, quien estaba formado desde la madrugada del sábado, dijeron que la vigilancia en la zona era buena.

"Ha sido buena, sí ha venido gente de la Secretaría de Cultura y nos dijo que nos pasáramos a una zona más vigilada y la policía ha pasado seguido", comentó.