Habrá memorial del Rébsamen para conmemorar a víctimas

La construcción del Memorial del Rébsamen para comemorar a los19 niños y 7 adultos que perdieron la vida en el plantel ubicado en la alcaldía Tlalpan, en el sismo del 2017, es parte de la reparación integral del daño a las familias y que se espera concluya antes de que termine el mes de septiembre, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Se ha estado trabajando, en particular ha jugado un papel muy importante el comisionado de víctimas, Armando, el Consejero Jurídico, trabajando con las familias que lamentablemente perdieron a sus hijos en el Rébsamen, tal cual lo dice la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, es una reparación integral del daño y además con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tanto al gobierno de México, particularmente a la Secretaría Educación Pública, como al gobierno de la Ciudad de México.

"Es una recomendación de la Comisión Nacional y al mismo tiempo, un compromiso nuestro de cumplir con la reparación integral del daño asociado a la ley de víctimas en la ciudad... yo espero que antes de que termine el mes de septiembre se pueda hacer esta presentación del Memorial, después obviamente del trabajo y del diálogo que está teniendo con cada una de las familias", explicó la jefa de gobierno.

Destacó que la Fiscalía General de Justicia sigue trabajando en el caso con las denuncias penales que hay, en particular para la directora y algunos servidores públicos de años previos.

En cuanto a las investigaciones que hay tras el sismo, recordó que hay tres de edificios en Emiliano Zapata, calzada de Tlalpan y en Insurgentes Norte, que fueron construidos en menos de 10 años y que tuvieron daños severos,

"En estos casos, a través de la Comisión de Reconstrucción y de la Contraloría General, se presentaron denuncias en la Fiscalía General, lo que ocurría antes es que solamente había carpeta de investigación contra los directores responsables de obra y el corresponsable de seguridad estructural, la contraloría insistió mucho en que no solamente debía de ser contra ellos sino contra la propia empresa constructora. Entonces, las carpetas de investigación se abren contra los dueños de las empresas constructoras porque finalmente ahí está la responsabilidad", dijo.

Explicó que en estos caso hay dos tipos de denuncias, una penal y la otra civil, y "hay un interés muy grande del gobierno de la Ciudad, porque nosotros estamos invirtiendo recursos para reconstruir estos edificios y nos parece realmente injusto que habiendo sido un edificio que tenía regularidades, sea con recurso público que se tenga que arreglar, entonces todo lo que queremos es que sean los constructores quienes pongan los recursos para poder reparar los edificios y en ese sentido estamos haciéndolo través de denuncia civiles y penales".

Recordó que en cuanto a la reconstrucción, los casos donde se hicieron investigaciones fueron en donde principalmente se encontraron posibles sobrecostos en contratos.

"La contraloría hizo una revisión muy importante y no se les está pagando lo que se había originalmente en la administración anterior planteado que se iba a pagar. Y eso digamos, repone el posible sobrecosto que hubiera habido en alguna reconstrucción", finalizó.

Padres y madres de niños fallecidos denuncian que Alcaldía Tlalpan no apoya memorial

Padres y madres de los niños fallecidos en el colegio Rebsamen, acusaron que la alcaldía Tlalpan "no está comprometida" con ellos para realizar el memorial por los fallecidos.

En conferencia de prensa, señalaron que ellos han solicitado un espacio amplio, en este caso un parque, para que sea realizado el memorial, esto para representar la esencia de los niños fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Sin embargo, las autoridades locales únicamente les han ofrecido un camellón y por parte del Gobierno capitalino, la explanada de la Alameda del Sur, en la alcaldía Coyoacán.

Mariana Guise, madre de una de las víctimas, dijo que en las reuniones con las autoridades de la alcaldía, les falta el respeto ya que no prestan atención a lo que solicitan.