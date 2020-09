Habrá otro sorteo muy grande para apoyar asistencia social: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hará otro sorteo, uno muy grande, con los bienes que la Fiscalía General de la Republica asegure o que sean producto de la Ley de Extinción de Dominio para seguir apoyando a la asistencia social y continuar con las becas para los deportistas olímpicos. En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó: "estamos pensando que para el año próximo vamos a hacer uno así (rifa del avión presidencia), uno muy grande... se había usado esa institución con otros propósitos, hasta se había perdido credibilidad, porque de repente hasta políticos se sacaban la rifa, hasta dos veces (Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz), mucha suerte".

El presidente López Obrador dijo que en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado hay muchas cosas, se tienen ranchos, residencias, aviones, yates, alhajas y ahora con la Ley de Extinción de Dominio es seguro que lleguen los bienes. El presidente López Obrador recordó que el año pasado se vendió la casa que se le aseguró al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, para entregar becas a los deportistas de alto rendimiento, pero ahora que se suspendieron las olimpiadas su gobierno buscará la forma de seguirlos apoyando.

"Vamos a ver en el Instituto que tenemos para subastar y seguirles manteniendo sus becas, seguir apoyando el deporte, no hace falta que este en el Presupuesto porque eso sale de los bienes que entregan de la Fiscalía". El presidente López Obrador dijo que los 24 boletos de la rifa del valor del avión presidencial que no se vendieron y resultaron ganadores, serán para el Insabi. Agradeció a los empresarios que ayudaron a su gobierno comprando boletos para la rifa del TP01 y algunos de ellos, dijo, los donaron a escuelas pobres del país y a sus trabajadores, lo mismo a los Sindicatos que distribuyeron los boletos entre sus agremiados.