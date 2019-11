Habrá reasignación de 17 mdp en Presupuesto 2020: Mario Delgado

Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que habrá una reasignación de 17 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se discutirá esta tarde en una sede alterna en Expo Santa Fe, debido al bloqueo que mantienen los campesinos en San Lázaro.

Mario Delgado informó que hay recortes a los órganos autónomos que pidieron presupuestos por arriba del 3% de la inflación. "Es diferente. Principalmente se están ajustando que aquellos organismos autónomos que pidieron presupuesto por encima de la inflación. Se hizo una revisión muy cuidadosa de los recursos adicionales que se pedían por encima de la inflación y se hizo un ajuste parcial en ellos", indicó.

Adelantó la aprobación de este dictamen con aproximadamente 30 votos de la coalición de Morena, PT y PES. En este contexto, el diputado morenista rechazó que este dictamen que se va a avalar no tenga legitimidad por sesionar en una sede alterna.

"Estamos cumpliendo con la ley, no vamos a propiciar una confrontación, un choque de la fuerza pública con los manifestantes, respetamos su derecho a manifestación y hemos tomado la decisión de esta sede alterna y no nos vamos a detener. Por qué va a perder legitimidad, no es la primera vez que el legislativo toma estas decisiones, es la primera vez para este gobierno, pero esta decisión es preferible a provocar un choque con los grupos que están en la Cámara", dijo Mario Delgado.

Mario Delgado explicó que ya hay dictamen y no van a extrañar a los diputados del PAN, quienes no asistirán porque, dijo el morenista, no habrá "moches" y eso los tiene decepcionados.

"La oposición del PAN no la vamos a extrañar, no vienen porque no va a haber 'moches', entonces están un poco decepcionados, lo demás va a haber muy buenas noticias para el país", dijo Mario Delgado.