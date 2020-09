Habríamos querido evitar muertes pero no había tratamiento: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que desde el gobierno federal se habría querido evitar la muerte por Covid-19, de 74 mil mexicanos, pero no había tratamientos y una vacuna se veía lejos.

Al participar en el informe final de la iniciativa Juntos por la salud, el encargado de la política exterior, al cual se le asignaron tareas de combate a la enfermedad del coronavirus, mencionó que la llegada de la emergencia sanitaria a México, en marzo pasado, representó la prueba más fuerte para el sistema de salud en el país.

"En el mes de marzo, cuando se inició este esfuerzo, pensábamos, y con razón, que iba a ser la prueba más grave para el sistema de salud y en buena medida para todo el país y, desgraciadamente, debo decir que hoy lamentamos la muerte, el fallecimiento, de más de 70 mil personas, habríamos querido evitarlo, de los 74 mil, pero no había tratamientos, la vacuna se veía muy lejos, pero sin el esfuerzo de ustedes habría sido imposible superar la pandemia", relató.

Ebrard Casaubon mencionó que en el marco de la iniciativa Juntos por la Salud, se conjuntó el esfuerzo de 579 empresas e instituciones públicas y privadas, a través de las cuales se pudo aportar una capacidad de ventilación equivalente al 85 por ciento de la capacidad instalada del país.

"Dudo que alguien hubiese imaginado en marzo que se iba a lograr ese resultado: millón y medio de equipos de protección para los trabajadores de la salud, esto quiere decir que casi se cubrió a todas y a todos los trabajadores de la salud del país para protegerles, como primera línea, porque así los denominamos, son los que tenemos que cuidar más, pensamos en el mes de marzo. Bueno, pues se logró eso", presumió.

El canciller mexicano enumeró que 619 hospitales recibieron los respaldos de diferente naturaleza: hospedaje, agua potable, equipo de protección personal, alimentos, todo tipo de apoyo.

"Juntos por la Salud aportó al Gobierno de México 30 veces el total de las donaciones y la cooperación internacional que tuvimos, 30 a 1", apuntó.

Tras asegurar que la pandemia ha ido cediendo en México, Marcelo Ebrard dio a conocer que México estará ya inscrito, formalmente, en la iniciativa COVAX.

"Con eso México tiene garantizado el acceso a la vacuna, porque como ustedes saben COVAX tiene en este momento en cartera 18 vacunas en Fase III, o cerca de Fase III. Quiere decir que de esas 18, más las que acumulen, las que resulten autorizadas por autoridades regulatorias, México tendrá acceso", apuntó.

"No quiere decir que tengamos que aflojar el paso, pero la emergencia que nos convocó en marzo, ya no es la misma hoy, por eso el día de hoy nos reunimos para informar y para terminar esta etapa. Vendrán otras, porque hemos aprendido mucho, hemos crecido en términos humanos, como instituciones, como personas, como colectividad, hemos crecido con esta experiencia maravillosa", puntualizó.